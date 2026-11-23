최근 국내외 증시 폭락세는 미국발 인공지능(AI) 악재가 겹친 결과로 풀이된다. 7월부터 수면 위로 떠오른 AI 투자 수익성 우려 속에 미국 중간선거 이후 AI 산업 규제 가능성이 겹쳤고, 이후 불거진 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 사태는 시장의 투자심리를 급속도로 냉각시켰다. 증권가에선 코스피 추가 하락 가능성을 열어둬야 한다는 경고가 나오는 가운데 증권시장안정펀드(증안펀드)에 이어 공매도 금지 등 정부의 추가 대책을 요구하는 목소리도 커지고 있다.



23일 금융투자업계에 따르면 이날 코스피 하락은 지난 20일(현지시간) 미 증시 폭락에 따라 예견된 결과였다. 뉴욕 증시에서 기술주 중심의 나스닥 종합 지수가 5.28% 하락했고 필라델피아 반도체 지수는 10.73% 급락했다. 특히 엔비디아는 14.01% 떨어지며 52주 신저가를 기록했다.

23일 서울 여의도 한국거래소에 삼성전자와 SK하이닉스 주가 그래프가 표시되고 있다. 두 종목은 각각 전일 대비 3.44%·3.05% 내린 17만6800원·107만9000원에 장을 마쳤다. 남정탁 기자

최근 글로벌 증시 폭락의 가장 큰 원인은 AI 기술주에 대한 투심 악화다. 결정적인 계기는 지난달 말 불거진 젠슨 황 사태에 따른 엔비디아발 악재였다. 엔비디아는 전 세계 AI 생태계의 중심 기업 역할을 해왔는데, 이를 이끈 황 CEO의 사임은 산업 전반의 위기감을 불러일으켰다. 특히 미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부의 회계 및 반독점 조사, 관련 규제까지 이어지며 엔비디아가 휘청이자 AI 관련 주들이 줄줄이 무너졌다.



일각에선 이번 사태가 2000년 ‘닷컴버블’과 비슷한 흐름을 보인다는 분석도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) ‘AI 거품은 이미 터졌는가’라는 제목의 칼럼을 통해 “최근 몇 주 AI 주식 매도세는 닷컴버블 붕괴와 놀랄 만큼 비슷하다”고 분석했다. 그러면서 데이터센터와 여기에 쓰이는 칩을 둘러싼 ‘미니 버블’은 이미 터졌다며 한국을 지적하기도 했다.



국내 증권가에서도 코스피가 4000 초반까지 떨어질 수 있다는 분석을 내놓았다. 키움증권은 최악의 경우 코스피가 4200대, 신한증권은 4500선까지 밀릴 수 있다고 추정했다.

다만 코스피가 이미 과매도 구간에 진입한 만큼, 반등 가능성에 무게를 실어야 한다는 분석이 우세한 분위기다. 이날 국내 대형 반도체주 주가 낙폭이 미국 기업들에 비해 상대적으로 제한된 가운데 정부가 전날 가동 추진 의사를 밝힌 증안펀드에 대한 기대감이 반영됐다는 평가도 나온다.



김대준 한국투자증권 연구원은 “이미 코스피는 펀더멘털(기초 체력) 대비 과도하게 빠졌다”며 “증안펀드 등 각종 정책이 준비되는 만큼 투자 관점에서 저점 매도보다 기존 포지션을 보유하는 전략이 유리하다”고 조언했다. 이경민 대신증권 연구원도 “정부의 증안펀드 관련 움직임이 투자심리 안정 요인으로 작용했고, 11월 1~20일 반도체 수출로 견조한 반도체 업황이 재확인된 점도 긍정적으로 작용했다”고 설명했다.



시장에선 공매도 전면 금지 등 정부의 추가 대책을 요구하는 목소리도 커지고 있다.

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 증시 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일 종가와 비교해 161.42포인트(p)(3.31%) 하락한 4708.54로, 코스닥은 전일 대비 10.23포인트(p)(1.58%) 하락한 635.45로 마감했다. 뉴스1

다만 이번 급락을 이유로 금융당국이 공매도를 다시 전면 금지하기는 어려울 것이라는 시각이 지배적이다.



한지영 키움증권 연구원은 공매도 금지에 대해 “모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입 추진에 부담으로 작용할 수 있다는 점을 유의해야 한다”며 “공매도를 다시 금지하면 단기적인 매도 압력 완화 효과보다 외국인의 시장 접근성에 대한 우려와 정책 신뢰 훼손이 부각될 가능성이 있다”고 지적했다.



공매도 금지가 실질적으로 주가 하락을 막는 데 효과가 있는지에 대한 의문도 크다. 2023년 자본시장연구원이 발표한 ‘공매도 규제효과 분석’ 보고서에 따르면 코로나19 당시 공매도 전면 금지 조치는 주가 급락을 억제하는 효과를 내지 못했다. 오히려 가격 효율성이 일관되게 떨어지고 변동성과 극단적 수익률 발생빈도가 증가하는 것으로 나타났다.

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