국내외 증시 불안이 확산하자 정부가 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비에 착수한 가운데 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 23일 “추가적인 컨틴전시 플랜(비상계획)이 있다”며 시장 안정을 위한 정부의 개입 의지를 드러냈다. 류덕현 청와대 재정기획보좌관은 시장의 공포가 확산하는 데 대해 “현재의 주식시장이나 외생적인 충격은 일시적일 수도 있다”고 언급했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 세종시 정부세종청사에서 열린 출입기자단 간담회에서 성장률 및 경제전망, 증시대책 등 현안 관련 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이 부총리는 이날 정부세종청사에서 열린 출입기자 간담회에서 “정부는 증시 변동성에 대한 시장 안정 의지를 명확히 밝혔다”면서 “(증안펀드 외의) 컨틴전시 플랜이 이미 마련돼 있으며, 상황에 맞춰 조치가 필요할 때 시행할 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.



이 부총리는 전날 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장과 긴급 시장상황점검회의를 열고 시장 상황에 따라 증안펀드가 바로 가동될 수 있도록 준비에 착수하기로 했다. 실제 가동된다면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만의 일이 된다. 이 부총리는 증안펀드의 투입 시점에 대해 “상황을 검토해가면서 판단할 계획”이라며 신중한 입장을 유지했다.



이 부총리는 현재 증시 상황에 대해 “글로벌 인공지능(AI)·반도체 산업과, 미국의 금리 인상을 둘러싼 여러 대외 불확실성이 높아져 우리나라에서도 변동성이 확대된 것으로 보고 있다”며 “향후 추이를 예단하기 어려운 상황”이라고 진단했다. 다만 “최근 AI 투자 자금 조달이나 규제에 대한 리스크가 나오고 있지만, 반도체 양사의 경우 장기 공급 계약을 통해 상당한 물량을 확보해두고 있다”며 “두 기업이 보유한 메모리 재고도 최근까지 감소세를 보이고 있다”고 덧붙였다.

코스피가 장중 5% 이상 급락하며 매도 사이드카가 발동됐던 23일 서울 영등포구 여의도 한국거래소 전광판에 코스피와 코스닥 종가가 표시되어 있다. 뉴스1

시장에서는 대만과 같은 공매도 제한 조치의 필요성이 거론되지만, 이 부총리는 “우리나라 공매도 규제는 다른 선진국과 비교해도 높다”면서 “특별 감시 기간을 운영해 불법 공매도 (적발에) 중점을 둘 것”이라고 강조했다.



류 재정기획보좌관은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’ 인터뷰에서 “현재의 주식시장이나 외생적인 충격은 일시적일 수도 있다”고 언급했다. 최근 반도체 시장 상황을 두고선 “긍정적이라기보다는 예의주시하면서 봐야 하지만, 아주 그렇게 비관적으로 보진 않는다”고 했다.



류 보좌관은 “일시적인 엔비디아 문제나 미국의 상황이 구조적인 변화를 가져올 것인가 하는 면에서는 다르게 생각하는 분들이 많다”며 “앞으로 AI 혁명이라고 하는 것이 과연 거스를 수 있는 가역적인 변화이냐. 저는 AI 혁명은 비가역적인 변화가 분명히 있는 것(이라 생각한다)”고 말했다.

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