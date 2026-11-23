전직 대한변호사협회장과 지방변호사회장들이 “선출된 권력이라 하더라도 헌법 위에 존재할 수 없다”며 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 비판했다. 법원 내부에서도 “선출권력의 폭주가 도를 넘어섰다고 생각한다”, “자신들의 입맛에 맞지 않다고 판결한 판사나 대법관을 탄핵하는 것은 실로 후진적이고 독재적인 발상”이라는 일선 판사들의 목소리가 쏟아졌다.



전임지방변호사회장 협의회는 23일 공동성명을 내고 “모든 국가권력은 삼권분립과 실질적 법치주의의 원칙을 존중해야 한다”면서 “구체적인 위법 사유와 객관적 근거에 대한 충분한 검토 없이 정치적 이해관계에 따라 탄핵소추권이 행사돼서는 안 된다”고 강조했다. 성명에는 하창우·김현·이종엽·김영훈 전 대한변협 회장과 김한규 전 서울지방변호사회장 등 33명이 이름을 올렸다.

조희대 대법원장이 23일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 연합뉴스

이들은 “법원의 판결도 비판받을 수 있다”면서도 “그러나 비판을 넘어 정치적 이해관계에 따라 국가권력을 행사해 사법부의 권위와 신뢰를 추락시킨다면 과연 어느 국민이 법원의 판결을 존중하겠는가”라고 했다. 이들은 사법부를 향해서도 “공정하고 충실한 재판을 통해 국민의 신뢰에 부응해야 한다”고 했다. 그러면서 “정권은 바뀌고 제도는 변할 수 있다. 그러나 법치주의와 사법부의 독립이라는 헌법의 기본 가치는 결코 흔들려서는 안 된다”고 했다.



이날 법원 내부 통신망인 코트넷에는 전국법관대표회의(전법대) 의장인 강동원 서울가정법원 부장판사가 전날 올린 글에 대한 일선 판사들의 호응과 일부 우려가 이어졌다. 강 부장판사는 전날 탄핵 추진을 두고 “도를 넘어선 것”이라며 “끝내 탄핵 소추가 의결된다면 ‘행동’으로 나서야 하지 않겠느냐”는 뜻을 밝혔다.



민주당 양부남 탄핵소추추진단장은 이날 MBC 라디오에 출연해 “법원은 조용히 지켜볼 일이고 왜 이러한 사태가 왔는지에 대해서 자성하는 태도를 보여야 했다”며 “집단행동한다고 해서 우리가 추진하는 탄핵을 중단하겠나. 그럴 일도 없을 것이고, 적절치 않다고 본다”고 말했다.

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