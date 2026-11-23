인공지능(AI)을 활용한 부정행위 사태로 ‘AI가 더 똑똑하다면 굳이 전문가를 거쳐야 하느냐’는 의문이 확산하고 있다. 당사자인 변호사·회계사·변리사 등 전문가 집단 역시 AI의 업무 대체 속도에 놀라움과 우려를 표하고 있다.

법조계에서는 이미 법률상담과 소송 서면 작성 등 전문가에게 맡기던 일을 생성형 AI로 직접 처리하는 소비자가 늘고 있다. 한 회사 대표를 상대로 민사소송을 진행 중인 A(48)씨는 23일 “어떤 면에서는 AI가 변호사보다도 도움이 된다”며 “변호사를 선임할지, AI로 나홀로 소송을 할지도 AI와 함께 검토해볼 수 있다”고 말했다. A씨는 법률 대리인을 선임하지 않고 AI를 이용해 나홀로 소송을 진행하고 있다.

23일 서울시내 가전매장에 인공지능(AI)을 활용한 안경이 진열돼 있다. 뉴스1

AI는 나홀로 소송의 든든한 조력자다.

A씨는 생성형 AI가 확산하기 전인 2023년에도 직접 형사 고소장과 불송치 이의신청서를 써본 경험이 있다. 그는 “당시엔 이의신청서를 작성하는데 꼬박 한 달이 걸렸는데, (AI를 이용하는 지금은) 하루면 의견서를 작성할 수 있다”고 했다.

전문가들도 AI가 이들이 수행하던 업무를 빠르게 대체하고 있다는 걸 체감한다고 입을 모았다.

중견 회계법인에서 일하는 12년차 회계사 B씨는 “법인세 검토와 세무 의견서 작성에 걸리는 시간이 AI 활용 이후 6~8시간에서 1~2시간으로 줄었다”며 “국세법령정보나 국가법령정보 같은 걸 AI에 학습시켜놔서 그 친구(AI)에게 먼저 질문을 주면 그 친구가 초안을 작성해서 저한테 주는 데 한 두 시간밖에 안 걸린다”고 말했다. 이어 “누군가를 고용하고 연봉을 주기보단 비싼 구독료를 내더라도 AI를 이용하는 게 더 저렴하기 때문에 경력 10년 이상 회계사는 AI를 많이 쓰는 것 같다”며 “올해 4월부터 AI가 너무 빠르게 발전돼 반복적인 업무는 다 대체될 것으로 본다”고 전망했다.

AI로 ‘나홀로 소송’을 진행 중인 A씨의 생성형 AI 클로드 대화 내역에는 7월 민사소송을 준비하면서 나눴던 대화 내용이 남아 있다.

A씨가 “형사재판 때 상대방도 있었기 때문에 증인신문 조서는 상대가 부정하면 그때 첨부하도록 하죠”라고 말하니, 클로드는 “좋은 전략입니다. 입증방법 목록에서 갑19(증인신문조서) 항목은 빼고, 본문 라항에는 ‘원고가 형사재판에서 증인으로 진술한 사실’이라는 문구만 남겨뒀습니다”고 답했다.

A씨는 변호사 선임 대신 AI를 이용하게 된 계기로 서비스 질의 불확실성과 비용 부담을 꼽았다.

앞서 2023년 형사고소를 위해 법무사를 선임했던 A씨는 “법무사가 주말 밤늦게까지 소장을 쓰길래 커피 쿠폰도 쏴드렸는데 결과물을 보니 절반 이상이 소설이었다”며 “내가 경험하지 않은 내용까지 작성해놔 도저히 낼 수 없겠다는 생각이 들었다”고 했다. 변호사를 선임하려고 상담을 받아봤지만 최소 500만∼600만원을 내야 한다는 답이 돌아왔다. 경황이 없는 상태에서 덜컥 결제했던 A씨는 3일 후 환불을 받으려 했지만, 지불한 금액의 3분의 2만 환불받을 수 있었다. A씨는 “착수금만 받고 대충 일해도 뭐라고 하기 어려운 구조로 느껴졌고 영업을 위해 승소 가능성을 과장해서 말하는 일도 흔하다는 걸 알게 됐다”고 전했다.

전문가들이 본 인공지능(AI) 전문직 대체 가능성

◆AI로 ‘딸깍’하면 문서 ‘뚝딱’

A씨는 결국 고소장을 직접 작성했다. 당시엔 이의신청서 작성에만 꼬박 한 달이 걸렸다. 형사재판 2심에서 피고소인의 사기 혐의가 유죄로 인정되자 A씨는 판결문을 근거로 올해 민사소송을 제기했다. 형사 고소장을 쓸 때와 달리 AI가 상용화돼 나홀로 소송이 훨씬 수월했다. A씨는 “판사가 읽기 쉽도록 2000글자로 내용을 줄이는 작업도 ‘딸깍’(AI로 결과물을 내는 행위)과 어떤 부분을 강조할지 약간의 취사선택을 하는 정도로 쉽게 정리할 수 있었다”며 “변호사 비용이 부담돼 앞으로 송사가 있을 때도 먼저 AI를 고려할 수밖에 없을 것 같다”고 했다.

전문가와 AI 사이에서 고민하는 건 A씨만의 일이 아니다. 서울 강북구의 전통시장에서 남편과 도매업을 하는 C씨(36)는 여타 상인들과 함께 지인 세무사에게 정산 건당 10만원씩을 의뢰한다. 지인 세무사의 제안으로 세무 일을 일종의 공동구매한 셈이다. C씨는 “지인이기도 하고, 건당 10만원이 엄청 저렴한 거라고 알고 있어서 그렇게 하고 있는데, 만약 가격을 올리면 챗GPT 등 구독료랑 비교해 고민해 볼 것”이라고 말했다.

현업 종사자들도 AI가 이들의 업무를 일정 부분 대체하고 있다는 의견에 공감했다.

백광현 법무법인 바른 변호사는 “재판 가기 전에 변론 요지를 정리하는데, 그동안 냈던 서면 등 파일을 제공하면 변론 요지부터 판사의 예상 질문까지 너무 그럴싸하게 정리해준다”고 평가했다. 이승우 법무법인 정향 파트너 변호사도 “어쏘 변호사(펌에 채용된 소속 변호사)의 업무인 판례 검색이나 법리 검토, 서면 작성은 AI가 상당히 빠르게 처리한다”며 “지금은 수임이나 재판 출석 등을 AI가 대체할 수는 없지만, 미래에 AI가 변호사 대신 재판에 출석하지 않으리라는 보장은 없지 않을까 싶다”고 했다.

다른 직군도 마찬가지다. 익명을 요청한 10년 차 변리사 D씨는 “변리사의 업무는 굉장히 다양하지만, 기본적으로 조사·분석을 하는 쪽과 특허 명세서 작성 부분에 AI의 도움을 굉장히 많이 받을 수 있다”면서 “올해부터 저연차나 신입은 거의 뽑을 것 같지 않다”고 말했다.

전문가들이 본 인공지능(AI) 전문직 대체 가능성

◆‘검증’은 여전히 전문가 몫

다만 이들은 아직은 AI가 전문 직종의 업무를 완전히 대체할 수는 없으며, AI에만 의존하는 것은 위험하다고 한목소리로 경고했다.

백 변호사는 “AI가 쓴 내용이 잘못된 경우도 있는데, 의뢰인은 AI가 쓴 글이나 검토한 자료가 맞는지 틀리는지 모른다”며 “그걸 알아내는 변호사의 능력이 중요한 것”이라고 설명했다. 이 변호사도 “요즘 의뢰인들이 상담하기 전에 기본적으로 2∼3개의 AI를 돌려서 가지고 오는데, AI에 입력하는 질문이 정확하지 않아서 출력값이 실무와 동떨어지는 경우가 많다”며 “변호사가 실무에서 얻을 수 있는 경험과 지식을 기반으로 최종 검토해야 큰 실수를 막을 수 있다”고 조언했다.

결국 인간에게는 AI가 한 업무를 최종 확인하고, 책임을 지는 역할이 남게 될 것이란 관측이 나온다.

회계사 B씨는 “회계법인과 회계사의 이름을 걸고 감사 보고서가 나가는 만큼 AI만 돌려서 1차 가공된 상태가 절대 끝은 아니다”라며 “최종적으로 결과를 보증할 수 있는 인력만 남지 않을까 싶다”고 했다.

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