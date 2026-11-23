12·3 비상계엄 2주기를 앞두고 국민의힘이 계엄을 내란으로 인정하고 사과할지를 놓고 내부 갈등을 빚고 있다. 당 일각에서는 대법원 판결을 존중해 내란 책임을 인정하고 국민에게 사과해야 한다는 요구가 나오지만, 장동혁 지도부는 여권의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 되레 ‘내란행위’로 규정하며 역공에 나섰다. 자당의 계엄 책임에 대해서는 입장조차 정리하지 못한 채 여당을 향해 내란 공세를 펴면서 당내 분열도 깊어지는 모습이다.



국민의힘 5선 중진 윤상현 의원은 23일 라디오에서 “당에서 (비상계엄이) 내란이다 아니다 의견이 분분한데, 대법원의 판단을 존중해야 한다”며 “우리가 스스로 내란임을 인정하고, 이에 대한 입장정리를 해야 된다”고 말했다. 윤 의원은 계엄 사과를 두고 “장동혁 대표와 의원들의 생각이 다른 것도 사실”이라며 의원총회를 열어 사과 여부를 결정하자고 요구했다.

張, 최고위 모두발언 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽 세번째)가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 국민의힘은 12·3 비상계엄 2주기를 앞두고 계엄을 내란으로 인정하고 사과할지를 놓고 내부 갈등을 빚고 있다. 최상수 기자

반면 김재원 최고위원은 같은 날 대법원 판결을 “전적으로 존중한다”면서도 내란죄 적용에는 개인적으로 이견이 있다고 밝혔다. 장 대표가 한덕수 전 국무총리 사건의 일부 무죄 취지 파기환송, 추경호 대구시장의 1심 무죄 선고를 ‘내란몰이에 대한 철퇴’로 평가한 데 대해서도 “잘못된 주장이라고 생각하지 않는다”며 엄호했다.



당 지도부는 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 ‘내란’으로 규정하며 역공에 나서고 있다. 장 대표는 최고위원회의에서 “범죄자 대통령의 재판 재개를 막기 위해 대법원장 탄핵을 공포탄으로 쏘겠다는 것 자체가 국헌 문란이고 내란행위”라고 했다. 신동욱 최고위원은 “계엄을 막지 못한 책임에서 자유롭지 못하다”면서도 “민주당의 전방위적인 국정 발목 잡기가 결국은 우리 현대사에 불행한 계엄이라는 사태로 이어졌다”고 짚었다.



당 안팎에선 수도권을 중심으로 당 차원의 사과가 필요하다는 주장이 제기된다. 이날 토론회 참석차 국회를 찾은 오세훈 서울시장은 “누가 뭐래도 당이 계속해서 잘못된 점을 인정하고, 재발 방지 의지를 담아 국민께 사과드려야 될 사안”이라고 밝혔다.



계엄 사과를 둘러싼 이견 속에 친한(친한동훈)계 인사들의 징계를 둘러싼 갈등도 이어지고 있다. 국민의힘 황경성 윤리위원은 이날 장 대표가 무소속 한동훈 의원의 제명에 개입했다고 주장하며 ‘조작 징계’ 의혹 관련 자료를 추가로 공개했다. 다만 장 대표가 제명을 지시했다는 직접 증거는 담기지 않았다. 황 위원은 “징계가 취소되지 않을 경우 장 대표의 윤리위 직접 개입을 증명하는 각종 자료를 공개하겠다”고 밝혔다.

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