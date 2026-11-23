이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령이 얽힌 사건에 대한 공소취소 논란에 대해 24일 인사청문회에서 답변하겠다고 밝혔다.



이 후보자는 23일 서울 송파구 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 ‘이 대통령 사건 공소취소 지휘할 의사가 있느냐’는 질문에 “내일 청문회 때 성실하게 답변하겠다”고 밝혔다. ‘공소취소를 검찰총장에게 지휘할 의사는 없느냐’는 질문에도 재차 “청문회 때 상세히 말하겠다”고 말했다.

이용철 법무부 장관 후보자가 인사청문회를 하루 앞둔 23일 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하고 있다. 이 후보자는 이재명 대통령이 얽힌 사건에 대한 공소취소 논란을 두고 “청문회 때 성실하게 답변하겠다”고 밝혔다. 연합뉴스

이 후보자는 6일 법무부 장관 후보자로 지명된 후 보름 넘게 공소취소 지휘권 행사 관련 질문에 명확한 입장을 내고 있지 않다.



그는 전날 국회에 제출한 인사청문회 서면질의 답변서에서 ‘장관 취임 시 이 대통령 사건의 공소취소를 지휘할 것인지 예·아니요로 답변해 달라’는 국민의힘 박형수 의원 질의에도 “현재는 국민적 의혹이 제기된 사건들에 대한 진상규명에 집중할 때”라며 “공소취소 여부는 검찰총장의 지휘를 받는 검사가 할 일”이라고 했다.



이 후보자는 이 대통령과 같은 법무법인에서 근무하며 7건을 공동 수임하고, 성남시 산하 성남산업진흥재단 대표이사를 맡는 등 이른바 ‘성남 라인’으로 분류된다. 야권에서는 이 후보자 지명이 이 대통령 사건의 공소취소를 염두에 둔 인사 아니냐는 지적이 나온다.



이 후보자는 이외에도 대장동 개발 비리 연루 의혹, 법무행정 역량 논란 등도 인사청문회에서 해명해야 한다. 과거 성남시 산하기관인 성남산업진흥재단(현 성남산업진흥원) 대표이사를 지낼 당시 성남시의회에서 위례신도시, 대장동 산업 육성 정책에 관한 시의원의 질문에 답했다. 이 후보자는 변호사 개업 후 33년간 수임한 전체 사건 중 형사사건이 10건가량에 그쳐 형사사법 체계에 대한 전문성이 있을지 의문이라는 지적도 나온다.



이 후보자가 성남산업진흥재단 대표를 맡던 2014년 1월 진행된 여론조사도 논란이다. 이 대통령이 성남시장 재선 도전을 앞둔 시기 이뤄진 여론조사에서 시정 운영 평가 등 성남시장에 대한 만족도를 묻는 내용이 포함된 것으로 알려졌다. 이 후보자 준비단 측은 “공공기관 이전 관련 성남시의 산업기반과 자족 기능을 확충하는 방안을 살펴보고자 연구의 일환으로 여론조사를 수행한 것”이라며 “문항 등 세부적인 내용에 대해서는 실무부서와 수행기관에서 정한다”고 했다.



법무부 장관과 함께 공소취소 지휘 권한이 있는 검찰총장 인선에도 속도가 붙을지 주목된다.



검찰총장후보추천위(추천위)는 이 후보자의 임명 절차가 마무리되면 곧바로 회의를 여는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다. 후보로는 이정현 검찰총장 직무대행(사법연수원 27기)과 박철우 서울중앙지방공소청장(30기), 예세민 예세민법률사무소 변호사(28기) 등이 거론된다. 추천위가 회의를 통해 후보 3명을 추천하면 법무부 장관이 그중 1명을 대통령에 제청하고, 국회 인사청문회를 거쳐 대통령이 임명한다.

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