은행연합회의 차기 회장으로 박종복(사진) 전 SC제일은행장이 23일 내정됐다.



은행연합회 회장후보추천위원회(회추위)는 이날 세 번째 회의를 열고 5명의 회장 후보군 가운데 박 전 행장을 최종 후보로 선정했다. 회추위는 “박 후보자는 금융산업에 대한 폭넓은 이해와 탁월한 통찰력을 바탕으로 은행산업이 당면한 현안을 해결하고 대내외 불확실성에 직면한 은행산업의 발전에 기여할 적임자”라고 평가했다.



1955년생인 박 후보자는 충북 청주 출생으로 청주고와 경희대 경제학과를 졸업했다. 1979년 제일은행에서 은행원 생활을 시작한 뒤 한국스탠다드차타드은행 리테일금융총괄본부 부행장 등을 거쳐 2015년부터 약 10년간 SC제일은행장을 4차례 연임하며 국내 은행권 ‘최장수 행장’으로 기록됐다. 박 후보자는 영국 스탠다드차타드그룹이 제일은행을 인수한 이후 첫 한국인 은행장이었다.



연합회는 26일 차기 회장 선출을 위한 사원총회를 개최한다. 은행연합회장의 임기는 3년으로, 현 조용병 은행연합회장의 임기는 이달 30일까지다.

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