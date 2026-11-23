“교수님 저를 자르실 건가요?”

정재훈 고려대 예방의학교실 교수가 최근 포닥(박사 후 연구원)에게 들은 말이다. 정 교수는 대학원생 대상 ‘인공지능(AI)을 활용한 논문 작성법’ 특강을 할 정도로 지난해부터 클로드, 챗GPT 등 생성형 AI를 활발하게 이용하는 연구자다. 그는 AI의 수혜를 누구보다 크게 보고 있는 동시에, 지식산업종사자로서 일자리의 위협을 절감하고 있다고 23일 말했다.

23일 서울 종로구 교보문고 광화문점에 인공지능(AI) 서적들 뒤로 시민들이 각종 서적을 살펴보고 있다. 유희태 기자

정 교수의 연구실에는 현재 포닥 3명, 행정직원 3명으로 총 6명이 일하고 있다. 2024년 30명이었던 인력이 5분의 1로 줄었다. 과제 수와 발행 보고서 편수는 되레 늘었다. 모두 AI 덕에 가능한 일이었다.

정 교수는 연구에서도 AI를 적극 활용한다. 그는 “1년 전만 해도 ‘AI는 일종의 보조교재’라고 말하고 다녔지만, 올해 말부터는 제가 새로운 방법론적인 일들을 만들어낼 수 있다는 기대를 접었다”고 밝혔다. 연구실 인력을 줄인 배경도 그 연장선상이다. 정 교수는 “이제 주니어 포닥은 부담으로만 느껴진다”며 “정년퇴임 때까지 풀타임 대학원생을 안 받을 수도 있을 것 같다”고 했다.

AI를 활발하게 이용하는 교수들은 현재가 과도기라는 점을 부인하지 않는다.

박상신 서울시립대 도시보건대학원 교수는 챗GPT 등을 연구에 도구로 활용하지만 주도권은 여전히 인간이 쥐어야 한다고 강조했다. 박 교수는 “지금은 모두가 시행착오를 겪는 중인 것 같다”며 “AI가 계속 발전하는 단계에서 사회적 합의가 마련되지 않은 것”이라고 진단했다.

실제 학계는 ‘AI가 쓴 논문’에 대한 검증 기준과 관련해 혼란한 모습이다.

일례로 지난달에는 국제 확률·통계학술지 베르누이 등 5곳이 신규 논문 접수를 일시 중단했다. 편집장들은 공동성명에서 투고가 급증해 원고 한 편 한 편을 충분히 검토하기 어려워졌다고 상황을 설명했다. 동시에 AI의 발전에 맞춰 편집 방침을 재검토할 필요가 있다고 밝혔다.

논문 투고 건수도 전 세계적으로 빠르게 늘고 있다.

글로벌 학술 출판사 와일리는 올해 5∼7월 논문 투고 양이 지난해 같은 기간 대비 31% 늘었다고 밝혔다. 의학저널 랜싯을 비롯해 국제적인 학술지들을 발간하는 글로벌 출판사 엘스비어는 지난해 연간 투고가 420만건이었고, 올해 상반기는 지난해 동기 대비 20% 넘는 투고가 이뤄졌다고 밝혔다. 박 교수는 “투고되는 논문 양이 폭발적으로 늘어나는 걸 체감한다”고 말했다.

대학원생들도 혼란하긴 마찬가지다.

2년 전 서울의 한 대학원을 졸업한 직장인 A(40)씨는 대학원을 다니면서 두 편의 논문을 썼고, 졸업 뒤에도 연구를 이어나가고 했지만 AI로 되레 동력이 떨어졌다고 털어놨다. A씨는 “참고문헌 검색부터 AI에게 맡겨봤는데 점점 크게 의존하게 되고, 나중에는 AI가 논문을 쓰는 건지 내가 쓰는 건지 모르겠다는 생각마저 들었다”고 했다.

한창 논문을 쓰고 있는 대학원생 B(34)씨는 교수에게 찾아갈 때마다 ‘AI 썼냐’는 질문을 받는다고 밝혔다. B씨는 “교수님이 AI를 참고용으로만 쓰라 하긴 했지만, 이렇게 AI에 기대 논문을 써도 되나 싶은 걱정이 든다”고 말했다.

학계에서는 AI 의존도가 높아져 연구능력이 퇴화할 수 있다는 우려가 크다.

정 교수는 “보건학 같은 응용학문의 대체가 가장 빠를 것 같다”며 “숙련도 저하(deskilling·디스킬링) 문제를 줄이려면 정말 똑똑한 인재는 우리 유산으로 남기는 걸 고려해야 하지 않을까 싶다”고 씁쓸해했다.

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