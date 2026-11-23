최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송 재상고심 재판부에 화해권고 결정을 요청했다. 지난 7월 파기환송심이 책정한 재산분할금 9440억원을 전액 지급하겠다는 의사를 밝히며 분쟁 종결에 나선 것이다.

최 회장 측은 23일 재상고심 재판부인 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 화해권고결정 요청서를 제출했다.



화해권고 결정은 재판부가 당사자에게 합의를 권고하는 절차로, 결정문을 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의를 제기하지 않으면 확정판결과 동일한 효력을 갖는다.



최 회장 측은 오랜 기간 이어진 법적 다툼을 원만하고 최종적으로 마무리하기 위해 이 같은 결정을 내렸다고 전했다. 재판부가 이를 받아들이고 노 관장이 수용하면 2017년 최 회장의 이혼 조정 신청으로 시작된 소송은 9년여 만에 막을 내리게 된다.



두 사람은 1988년 결혼했으나 2015년 최 회장이 세계일보에 편지를 보내 혼외자 존재와 이혼 의사를 밝히며 파경 소식이 알려졌다. 앞서 1심은 위자료 1억원과 재산분할금 665억원을, 2심은 노태우 전 대통령의 비자금 기여 등을 인정해 위자료 20억원과 재산분할금 1조3808억원을 판결했다.



그러나 대법원은 비자금 등 불법 자금은 기여로 참작할 수 없다며 재산분할 부분을 파기환송했고, 파기환송심은 SK 주식을 분할 대상에 포함하되 비율을 2대 1로 정해 재산분할금을 9440억원으로 산정했다.



당초 최 회장 측은 재상고심에서 2440억원에 대해서만 다투겠다며 상고 취지를 감축했으나, 이번에 전액 지급 및 화해권고를 요청하며 소송 종결 수순을 밟게 됐다.

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