수용 땐 9년여 만에 분쟁 일단락
최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송 재상고심 재판부에 화해권고 결정을 요청했다. 지난 7월 파기환송심이 책정한 재산분할금 9440억원을 전액 지급하겠다는 의사를 밝히며 분쟁 종결에 나선 것이다.
최 회장 측은 23일 재상고심 재판부인 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 화해권고결정 요청서를 제출했다.
화해권고 결정은 재판부가 당사자에게 합의를 권고하는 절차로, 결정문을 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의를 제기하지 않으면 확정판결과 동일한 효력을 갖는다.
최 회장 측은 오랜 기간 이어진 법적 다툼을 원만하고 최종적으로 마무리하기 위해 이 같은 결정을 내렸다고 전했다. 재판부가 이를 받아들이고 노 관장이 수용하면 2017년 최 회장의 이혼 조정 신청으로 시작된 소송은 9년여 만에 막을 내리게 된다.
두 사람은 1988년 결혼했으나 2015년 최 회장이 세계일보에 편지를 보내 혼외자 존재와 이혼 의사를 밝히며 파경 소식이 알려졌다. 앞서 1심은 위자료 1억원과 재산분할금 665억원을, 2심은 노태우 전 대통령의 비자금 기여 등을 인정해 위자료 20억원과 재산분할금 1조3808억원을 판결했다.
그러나 대법원은 비자금 등 불법 자금은 기여로 참작할 수 없다며 재산분할 부분을 파기환송했고, 파기환송심은 SK 주식을 분할 대상에 포함하되 비율을 2대 1로 정해 재산분할금을 9440억원으로 산정했다.
당초 최 회장 측은 재상고심에서 2440억원에 대해서만 다투겠다며 상고 취지를 감축했으나, 이번에 전액 지급 및 화해권고를 요청하며 소송 종결 수순을 밟게 됐다.
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