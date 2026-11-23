“결혼한 지 1년도 안 된 친구인데. 앞으로 행복할 일만 있을 한 명의 환자를 위해 많이 도와주세요.”



경기 하남시에 사는 조모(35)씨는 지난 9월 혈액암 치료를 받는 20년 지기를 위해 지정헌혈을 요청하는 글을 올렸다. 고등학교 1학년 때부터 친하게 지낸 친구였다. 조씨는 직장인 커뮤니티 블라인드와 중고거래 플랫폼 당근, 지인들과의 카카오톡 단체 채팅방, 헌혈 오픈채팅방 등에 도움을 청했다. 지정헌혈은 헌혈자가 수혈을 받을 특정 환자 의료 기관을 지정하는 제도다. 혈액 수급이 급한 상황이나 반복적인 혈소판 수혈이 필요한 경우에 활용된다.

사진=뉴스1

조씨가 수소문한 사람 가운데 헌혈을 위해 병원까지 간 사람은 조씨와 그의 여자친구뿐이었다. 조씨는 “환자 곁을 지키기도 벅찬 가족이 필요한 혈액을 구할 사람까지 직접 찾아다녀야 한다는 점이 막막했다”며 “환자 가족과 지인에게 혈액 확보 책임까지 떠넘겨지는 것 같았다”고 토로했다.



온라인 카페와 커뮤니티에는 조씨처럼 환자에게 필요한 혈액을 구하는 글이 잇따라 올라온다. 지정헌혈을 해주면 10만∼15만원을 사례하겠다고 쓴 글도 있다. 혈액관리법 제3조는 금전 등을 대가로 혈액을 주고받거나 이를 약속하는 행위를 금지한다. 조씨는 “피를 돈 주고라도 구하고 싶은 마음이 든다”며 “사례를 내건 가족들의 절박함이 이해된다”고 했다.



23일 대한적십자사 혈액관리본부에 따르면 올해 1∼10월 지정헌혈량은 4만201건으로 지난해 같은 기간(9965건)의 약 4배로 늘었다. 지정헌혈로 모인 혈액 가운데 특정 환자에게 공급하기 위해 출고된 건수도 8339건에서 3만5150건으로 4.2배가 됐다.



혈액 보유량이 적정 수준을 밑도는 날도 늘었다. 대한적십자사 자료에 따르면 올해 1∼9월 전국 적혈구제제 보유량이 적정 기준인 5일분에 못 미친 날은 191일이었다. 올해 9개월 만에 지난해 연간 미달 일수인 116일 중 75일 넘어섰다.



혈액 수급에 대한 우려가 커지는 가운데 지난 5일 점심시간에 찾은 서울 헌혈의집 광화문센터에선 채혈 침대 9대 중 1대만 사용 중이었다. 2024년 센터 개소 때부터 근무한 신금옥 간호사는 “과거보다 방문자가 크게 줄었다”며 “2년 동안 하루 헌혈자 20명은 처음 본다. 많을 땐 100명도 왔던 곳”이라고 말했다.

헌혈자를 찾기 어려워 지정헌혈자 찾기 애플리케이션(앱)까지 나왔다.



앱 ‘레드매치’ 개발자 민병익씨는 환자를 돌보느라 경황이 없는 가족이 사회관계망서비스(SNS)와 커뮤니티를 동원해 직접 헌혈자를 찾아야 하는 어려움을 알고 딸과 함께 앱을 만들었다. 민씨는 “누군가에게 레드매치가 그 사람과 도움을 줄 수 있는 사람을 연결해 주는 역할을 할 수 있기를 바란다며 국가에서 시스템으로 개발한다면 이 앱이 사라져도 괜찮다”고 전했다.



고재환 대한환자혈액관리학회장은 “예전에는 혈소판이 필요하면 연락하는 대로 바로 구할 수 있었는데, 요즘은 대학병원에서도 요청하고 사흘 뒤에야 겨우 들어오는 경우가 있다”며 “찾아봐도 확보해 둔 혈소판이 없으니 어쩔 수 없이 지정헌혈을 하게 되는 것”이라고 말했다.



고 회장은 저출생·고령화로 헌혈할 수 있는 인구가 줄어드는 상황에서 헌혈 참여를 늘리는 데는 한계가 있다며 수혈이 필요한 환자에게 혈액이 돌아가도록 수요도 함께 관리해야 한다고 강조했다. 그는 “수혈하지 않아도 되는 경우에는 고용량 철분제를 쓰거나 최소침습 수술로 출혈을 줄이고, 지혈제를 사용하는 등 다른 방법을 취할 수 있다”고 말했다.

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