청와대가 흉악범을 사회에서 영구 격리하는 ‘가석방 없는 무기형’ 도입을 검토하고 있다. 스토킹 범죄 가해자의 접근금지 기간을 늘리고, 민간 경호와 지능형 폐쇄회로(CC)TV 등 피해자 보호 조치도 확대할 방침이다.

김성완 청와대 대변인은 23일 춘추관 브리핑에서 “스토킹 범죄 가해자의 접근금지 기간 연장, 흉악범을 사회에서 영구 격리하는 가석방 없는 무기형 도입 등이 검토되고 있다”고 밝혔다. 강력범죄에 대한 처벌을 강화하는 동시에 피해자 보호를 확대하겠다는 취지다.

김성완 청와대 대변인이 23일 춘추관에서 국민안전플러스 프로젝트 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

구체적인 도입 시점은 아직 제시되지 않았다. 김 대변인은 가석방 없는 무기형 도입 일정에 대해 범정부 대응 태스크포스(TF)가 마련할 종합대책에 “아마 로드맵이 포함되지 않을까 생각된다”며 향후 발표할 대책에서 제도 도입 방향과 일정을 제시할 가능성을 언급했다.

정부는 지난달 23일 이재명 대통령 주재로 열린 ‘초안전사회 대응 회의’를 계기로 ‘초안전사회 모두의 안심 365’ 종합대책을 마련하고 있다. 특히 오는 25일부터 시작되는 ‘여성폭력 추방 주간’을 맞아 스토킹 등 관계성 범죄와 사회적 약자를 대상으로 한 범죄에 대한 대응을 강화할 계획이다.

앞서 이 대통령은 이달 10일 국무회의에서 각종 범죄에 대응하기 위해 범정부적 역량을 집중하라고 지시했다. 청와대는 이에 따라 15일 연말까지 주요 범죄에 대한 대응을 강화하는 ‘내 삶을 지키는 정부, 국민안전 플러스’ 프로젝트를 출범시켰다.

이날 브리핑에서는 민생침해 범죄에 대한 대응 성과도 공개됐다. 청와대에 따르면 올해 10월 기준 보이스피싱 발생 건수는 전년 동기 대비 49%, 피해액은 58% 감소했다. 정부는 지난주 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 관련 순방을 계기로 경찰 협력사업을 추진하는 등 초국가적 사기 범죄에 대한 국제 공조도 강화하고 있다. 불법 사금융과 사이버 성폭력, 사이버 도박 등에 대한 특별단속도 이어갈 방침이다.

청와대는 연말까지 매주 초 정례 브리핑을 열어 범죄 대응 성과와 향후 계획을 공개할 예정이다. 김 대변인은 “국민의 생명과 안전을 지키는 것은 정부의 가장 중요한 책무”라며 “범죄에는 엄정하게 대응하고 위험은 선제적으로 차단하며 피해자는 더욱 두텁게 보호하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지