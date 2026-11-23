정부가 빈곤 예방 및 탈출을 강화한다는 기조를 담은 ‘제4차 기초생활보장 종합계획(2027∼2029)’을 발표했다. 청년을 대상으로 ‘자립이행 특례’를 도입하고 즉각적인 위기 상황 해소를 위한 ‘우선드림’ 제도도 신설된다. 신청주의를 개선하기 위해 공무원이 생계급여를 직권 신청할 수 있도록 하는 방안도 담겼다.

정은경 보건복지부 장관이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 제4차 기초생활보장 종합계획을 발표하고 있다. 뉴스1

정은경 보건복지부장관은 23일 제81차 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 이러한 내용의 향후 3년간의 기초생활 보장제도 정책 방향과 개선과제를 발표했다. 정부는 우선 생계급여 지급 대상자 확대를 위해 현행 기준 중위소득 32%인 생계급여 선정 기준을 2028년부터 매년 1%포인트씩 올려 2030년 35%까지 인상한다. 기준 중위소득은 기초생활보장 수급자 선정 기준이 되는 국민 가구소득의 중윗값을 말한다.



중증장애인 가구에 대한 생계·의료급여 부양의무자 제도는 전면 폐지된다.



현재는 부모나 자녀 등 부양의무자가 연 소득 1억3000만원 또는 재산 12억원을 초과하면 생계급여에서 제외됐다. 75세 이상 노인 가구에 대한 부양의무자 기준도 2030년까지 단계적으로 폐지하는 방안이 검토된다. 부양의무자 제도 폐지로 중증장애인 가구의 경우 2만 가구, 노인까지 확대되면 7만8000가구가 혜택을 받을 전망이다.



자동차 소득환산 기준의 경우 배기량·연식·차량유형과 가구유형 등에 따라 달리 적용하던 기준을 단순화한다.

현재는 생계유지가 어려운 노인이더라도 차량가액 400만원 상당의 배기량 2359㏄ 노후 차량을 소유하고 있으면 ‘2000㏄’ 기준을 초과해 생계급여 대상에서 탈락한다. 이 경우 바뀐 기준에 따르면 차량가액이 월 16만6800원으로 환산돼 소득 인정액이 낮아진다.



신청주의 한계 보완을 위해서는 대상자 신청 동의 없이도 담당 공무원이 생계급여를 직권 신청할 수 있게 한다. 공무원 직권 신청 후 탈락하면 지방생활보장위원회 심의를 거친다. 긴급복지 확대 방안으로는 읍면동에서 30만원을 즉시 지원하는 ‘우선드림’을 신설한다.



취업 등으로 의료급여 수급 기준을 초과하더라도 일정 기간 수급자격을 유지해주는 ‘자립이행 특례’도 도입된다.



이번 계획에서는 청년만 대상으로 하며 특례 적용 기간은 3년으로 하는 안이 거론된다.

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