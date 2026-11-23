올겨울 기온이 평년보다 높을 것이란 전망이 나왔다. 1950년 이후 가장 강한 수준의 엘니뇨 영향 때문이다. 다만 북극발 찬 공기가 변수다. 기온 변동 폭이 클 전망이다. 수도권과 강원 지역에는 겨울 가뭄 가능성도 제기됐다.

쌀쌀한 아침 날씨를 보이는 23일 오전 서울 광화문광장에서 한 시민이 두꺼운 옷차림을 한 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

기상청은 이 같은 내용을 담은 겨울철 3개월 전망(12월∼내년 2월)을 23일 발표했다.



기상청에 따르면 12월과 2월 기온은 평년보다 높을 확률이 50%다. 1월은 평년보다 높거나 비슷할 확률이 각각 40%로 ‘대체로 높음’이다. 강수량은 12월과 2월이 평년보다 대체로 많고, 1월은 평년 수준으로 예상됐다.



따뜻한 겨울이 전망되는 건 엘니뇨 때문이다. 지난달 엘니뇨 감시구역 해수면 온도는 평년보다 2.6도 높았다. 8∼10월 평균은 2.4도 높았다. 모두 1950년 이후 같은 기간 가장 높은 값이다. 기상청은 다음 달 엘니뇨가 정점을 찍을 것으로 내다봤다.

엘니뇨가 발달하면 열대 서태평양 대류 활동이 줄어든다. 이 영향으로 우리나라 동쪽에 고기압성 순환이 강해진다. 남쪽에서 따뜻하고 습한 공기가 들어온다.

변수는 북극이다. 바렌츠해 해빙 면적은 이달 1∼18일 기준 1979년 이후 가장 작았다. 해빙이 줄면 우랄산맥 부근에 고기압이 발달한다. 시베리아 찬 공기가 동아시아로 내려올 수 있다.



북극 성층권에서는 10일 ‘돌연승온’ 현상이 나타났다. 성층권 기온이 급격히 오르고 북극 소용돌이가 약해지는 현상이다. 주로 1∼2월에 나타난다. 이번 발생 시점은 역대 가장 이르다. 기상청은 발생 2∼6주 뒤 찬 공기가 중위도로 내려올 가능성이 있다고 했다. 다만 성층권 기온과 바람은 평년 수준으로 빠르게 회복할 것으로 예상했다. 동부 유라시아의 눈덮임이 평년보다 많은 점도 찬 공기 남하 요인으로 꼽혔다. 수도권과 강원도에는 가뭄 가능성이 있다. 겨울 강수량이 많을 전망인데도 여름 강수가 크게 부족했던 탓이다.

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