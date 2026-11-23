인공지능(AI) 투자 회의론으로 한국과 미국 증시가 급격히 하락하면서 26일로 예정된 한국은행의 기준금리 결정에 변수로 작용할지 주목되고 있다. 시장에서는 한은이 금리를 0.25%포인트 올릴 것이라는 예상이 지배적이다. 전문가들은 증시 급락에도 물가·성장 등 실물경제가 견조하기에 한은이 시장 기대를 뒤짚을 가능성은 크지 않다고 본다. 미국 기준금리 인상이 예상되는 상황에서 한은이 쉬어가기를 택할 경우 오히려 시장에 부정적 신호를 주고, 내년 물가대응 부담이 더 커질 수 있다는 것이다. 다만 미국 증시 충격이 계속될 경우 한은이 동결을 택할 수 있다는 조심스러운 관측도 제기된다.

23일 금융권에 따르면 한국은행은 26일 올해 마지막 금융통화위원회 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 결정한다. 앞서 한은은 10월 회의에서 기준금리를 연 3.00%로 동결하면서 7·8월 연속 인상의 효과를 지켜보겠다고 밝혔다.

신현송 한국은행 총재가 지난 10월 22일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

그간 한은이 금리 인상 기조를 밝힌 데다 기록적 수출실적에 물가도 정책목표(2%)를 웃도는 만큼 이달 회의에서는 기준금리가 연 3.25%로 인상될 확률이 큰 상황이다. 이런 가운데 증시 급락이 변수로 떠올랐다. 통화 긴축이 심화되면 증시에도 악영향을 미치고 금융불안정이 커질 수 있기 때문이다.

전문가들은 그럼에도 한은이 경로를 바꿀 가능성은 크지 않다고 전망한다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “증권시장 안정펀드 도입이 한은의 26일 기준금리 결정에 당장 영향을 주지 않을 것”이라며 “장기적으로 논의가 계속되면 금리 인상 속도를 늦출 수도 있겠지만 실물경제에 집중해야 하는 한은이 증시를 기준금리 결정의 요인으로 쓴다는 것 자체가 좋지 않은 일”이라고 말했다.

석병훈 이화여대 경제학과 교수 역시 “한은의 정책 목표는 물가안정과 금융안정이기에 주가 하락과는 상관이 없다”며 “기준금리 결정에 주식시장 상황이 영향을 줘선 안 된다”고 못박았다.

그간 한은도 주가 수준 자체에 대해서는 언급을 피해왔다. 신현송 한은 총재는 10월 금통위 직후 기자회견에서 주가와 관련해 “반도체 주가보다는 반도체 가격 자체를 보는 게 낫다, 그게 더 중요하다”며 “반도체 가격 자체는 상당히 견조하게 계속 유지되고 있다”고 밝혔다. 신 총재는 주가 하락이 소비 심리와 금융서비스 소비에 영향을 미칠 수 있다면서도 “장기적인 측면으로 봐서는 수출과 투자의 임펄스(충격)를 통해서 소득 여건이 계속 개선되고 있고 소비가 상당히 견조한 흐름으로 가고 있다”고 설명했다.

전문가들은 한은이 이번에 동결을 택할 경우 부작용이 클 수 있다고 우려했다. 박형중 우리은행 이코노미스트는 “이번 금리 결정에 주가 변수가 반영되면 내년 (물가 대응을 위한) 통화정책에 상당한 부담이 될 것”이라며 “이달 금리를 인상하는 것이 앞으로 통화정책 운용과 물가안정, 이를 통한 금융시장 안정에 더 도움이 될 것”이라고 내다봤다. 그는 또 “미국이 12월 금리 인상을 단행하면, 설령 한은이 이번에 동결을 택해도 무의미한 결정이 될 가능성이 상당히 높다”고 말했다.

조영무 NH금융연구소장은 “주가 급락 때문에 통화정책을 바꿀 가능성을 높게 보지 않는다”며 “시장 예상과 달리 한은이 동결하면 오히려 ‘우리가 모르는 뭔가가 더 있나, 중앙은행이 시장 상황을 훨씬 안 좋게 보나’ 하고 받아들일 것”이라고 지적했다.

반면 안동현 서울대 경제학부 교수는 “미국 주가가 계속해서 하락하고 한국에도 상당한 영향을 준다면 시장을 안정시켜야 하니 한은이 이번에 한 번 쉬는 것도 검토할 수 있다”고 밝혔다. 1987년 10월 ‘블랙먼데이’ 당시 앨런 그린스펀 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 유동성 공급 등의 완화적 정책을 편 데서 유래한 ‘그린스펀풋’ ‘페드풋’의 선례가 있다는 것이다. 안 교수는 “23일(현지시간) 미 주가 움직임이 중요하다”며 “미국 지수가 고점 대비 30%가량 빠지는 본격적인 조정이 일어난다면 한국 증시도 영향권에 들 수밖에 없다”고 우려했다.

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