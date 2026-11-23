지방자치단체마다 행정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 외부 용역·위탁을 활용하는 사례가 늘고 있지만, 이를 어디까지 맡기고 행정이 직접 책임질 것인지를 놓고 전북 지자체 간 접근 방식이 대비되고 있다. 군산시는 기존 외부 위탁 관행을 재검토해 행정의 직접 수행 영역을 넓히고 책임성을 강화하는 데 나선 반면, 전주시정연구원은 연구 건수 증가에도 소액·단기 과제에 치중하고 있다는 지적을 받으면서 실질적인 정책 연구 역량 강화가 과제로 떠올랐다.

김재준 전북 군산시장(오른쪽)이 23일 시정공유회의를 열고 외부 연구용역과 위원회 심의, 민간 위탁 등 행정 업무를 외부에 맡기는 방식 전반을 재점검할 것을 주문하고 있다. 군산시 제공

김재준 군산시장은 23일 시정공유회의에서 연구용역과 위원회 심의, 민간 위탁 등 행정 업무를 외부에 맡기는 방식 전반을 재점검할 것을 주문했다.

김 시장은 “일을 외부에 맡길 수는 있어도 그 결과에 대한 행정의 책임까지 맡길 수는 없다”며 “무엇을 맡기고 무엇을 직접 할지 내부에서 스스로 판단하고, 회부에 맡긴 뒤에도 결과를 꼼꼼히 확인해야 할 것”이라고 강조했다.

특히 연구용역과 관련해 전문적 분석이나 법정 검토 등 필요한 용역은 활용하되, 행정이 직접 판단할 수 있는 사안까지 외부에 맡기는 관행은 줄여야 한다고 지적했다. 용역이 행정의 판단과 책임을 대신하는 수단이 돼서는 안 된다는 것이다.

실제 외부 위탁 방식을 바꾼 사례도 제시했다. 군산시 수도과는 그동안 외부 기관에 맡겨온 상수도 사후관리 업무를 재검토해 시가 직접 수행하는 방안을 마련했다. 이를 통해 내년부터 2036년까지 10년간 약 170억원의 예산을 절감할 수 있을 것으로 추산했다.

김 시장은 “아직 실현된 절감액은 아니지만 기존 방식을 당연하게 여기지 않고 더 나은 길을 찾은 사례”라며 담당 직원들을 격려했다. 이어 “토목·건축·기계 등 전문성을 갖춘 공직자들이 있는 만큼 직접 판단하고 수행할 수 있는 일은 구성원들이 주도해야 한다”고 말했다.

민간 위탁 역시 맡기는 것으로 행정 책임이 끝나는 것은 아니라며 수탁기관의 사업실적뿐 아니라 근로자 처우와 안전, 환경관리까지 실제 운영에 반영되는지 점검하도록 했다. 감사부서에는 반복 지적이나 위험 요인이 있는 위탁 사무를 중점 점검하고 필요하면 수시 감사에 나서도록 했다. 이에 군산시는 기획예산과를 통해 불필요한 연구용역을 최소화하도록 조치했다.

반면 전주시정연구원은 연구 실적의 양적 증가에도 연구의 실질적 성과와 정책 활용도를 높여야 한다는 지적을 받았다.

양영환 전주시의원이 본회장에서 발언하고 있다. 전주시의회 제공

전주시의회 행정위원회 양영환 의원은 지난 20일 행정사무감사에서 전주시정연구원의 연구 실적을 분석한 결과 연구 건수가 2024년 22건에서 2025년 34건, 올해 39건으로 늘었지만, 상당수가 1~3개월짜리 단기 과제이거나 100만~200만원 규모의 소액 연구라고 지적했다. 1년 이상 진행된 연구는 소수에 그쳤고, 출연금 29억여원도 대부분 인건비와 운영비로 쓰이고 있다고 밝혔다.



양 의원은 “건수 중심의 연구로는 정책에 실질적으로 반영되기 어렵다”며 “인구 감소와 청년 유출, 기업 유치 등 전주시의 핵심 현안을 해결하는 데 도움이 되는 연구 역량을 키워야 할 것”이라고 강조했다.

이에 한동숙 전주시정연구원장은 “100만원도 안 되는 연구, 100만~200만원짜리 연구가 많았다”고 인정하며 “소액·단기 연구를 최소화하고 1000만원 이상 규모의 내실 있는 연구를 중심으로 전환할 것”이라고 밝혔다. 또 “각 부서가 개별적으로 발주하는 용역도 연구원과 조율해 중복을 줄이는 방안을 부서별 연구 수요 조사에 반영할 계획”이라고 답했다.

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