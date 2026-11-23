미국 중간선거 개표가 막바지로 접어든 가운데 민주당이 연방의회 하원에서 34년 만에 가장 많은 의석인 258석을 확보했다. 민주당은 이미 상원에서도 56석으로 다수당 지위를 확보해 도널드 트럼프 2기 후반부는 기록적인 거대 야당과 행정부의 충돌이 계속될 전망이다.



22일(현지시간) AP통신에 따르면 노스캐롤라이나 제5선거구에서 척 허버드 민주당 당선인이 공화당 현역 버지니아 폭스 하원의원을 꺾으면서 민주당 하원 의석이 258석으로 집계됐다. 1992년 빌 클린턴 대통령의 첫 당선과 함께 치러진 선거에서 민주당이 확보했던 하원 의석(258석) 이후 최대 규모다. 총 435명을 뽑는 하원 선거에서 아직 4곳의 결과가 확정되지 않았다.

새 의회 출범 때 하원의장에 오를 예정인 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표. AFP연합뉴스

민주당은 상원에서도 경합지에서 잇따라 승리해 전체 의석(100석)의 절반을 넘는 56석을 확보했다. 민주당 상원 의석은 2010년 58석 이후 가장 많다.



2028년 대선을 앞두고 민주당은 유리한 정치 지형을 갖게 됐지만, 자신들이 내걸었던 생활비·복지 문제를 입법 성과로 구현해 내지 못할 경우 역풍을 맞을 가능성도 제기된다. 민주당 지도부에선 트럼프 행정부의 부정행위에 대한 각종 조사를 벼르면서도 민생 문제를 우선해야 한다는 ‘신중론’이 나오고 있다.



내년 1월 새 의회 출범 때 하원의장에 오를 예정인 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표가 이날 CBS방송 인터뷰에서 “대통령이 의료보험과 관련해 언급한 내용을 바탕으로 어떤 것이 가능할지 지켜보자”며 트럼프 대통령과의 협력 가능성을 열어둔 것도 이 맥락으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 20일 기자회견에서 민주당과 의료보험 개혁에 협력할 수 있다며 “나는 훌륭한 의료 개혁에 열려 있다”고 밝혔다.

이날 제프리스 원내대표의 언급은 트럼프 대통령이 민주당과 타협할 수 있다고 한 상황에서 선거의 핵심 슬로건이었던 의료 개혁의 주도권을 잃지 않기 위한 포석으로 보인다. 제프리스 대표는 의료보험 외에도 높은 생활비와 이민 제도를 새 의회의 핵심 의제로 제시하며 이들 분야에서 트럼프 대통령 및 공화당과 협력을 모색해볼 수 있다고 말했다. ‘강성 진보’로 꼽히는 압둘 엘사예드 민주당 미시간주 연방 상원의원 등 민주당 일각에선 자신들이 주장하는 보편적 의료보장 제도에 ‘트럼프 케어’라는 이름을 붙이자는 제안이 나오기도 했다.

의회 회기가 바뀌기 전이지만 공화당이 상·하원 다수당인 현재도 이미 레임덕이 현실화하는 징후가 보인다. 트럼프 행정부가 국방부 핵심 고위직 인선과 대규모 국방예산 증액을 추진하는 과정에서 여당 내부의 반대에 부딪히고 있는 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 내년 1월 새 상원에서 발목을 잡기 전 주요 인선을 처리하려 한다. 하지만 워싱턴포스트(WP)가 이날 전현직 당국자들의 말을 인용해 보도한 바에 따르면 현 공화당 상원은 오스틴 다머 국방부 정책실 전략·계획·역량담당 국장 지명자, 알렉스 벨레스그린 부국장 지명자 등 최소 2명의 인준을 저지할 것으로 보인다. 두 후보자에 대한 당내 반대는 트럼프 행정부의 대외정책을 둘러싼 노선 갈등과 맞물려 있다. 두 사람은 해외 미군 감축론자인 엘브리지 콜비 국방부 정책차관의 핵심 참모로, 미군의 유럽 배치 재검토와 주요 국방전략 수립에 관여해 왔다. 그러나 지난해 국방부가 루마니아 주둔 미 육군 1개 여단 철수를 발표하는 과정에서 의회와 충분히 협의하지 않았다는 비판이 제기되면서 인준에 제동이 걸렸다.



행정부가 2027회계연도 국방예산을 늘리기 위해 공화당이 현 다수당 지위로 예산조정절차를 활용해 3500억달러의 추가 국방예산을 확보해 주기를 원하는 것과 관련해서도 공화당은 초당적 예산 처리를 우선하겠다는 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지