김종철 신임 경찰청장이 23일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제25대 경찰청장 취임식에서 국기에 대한 경례를 하고 있다.

김종철 신임 경찰청장이 23일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제25대 경찰청장 취임식에서 박수를 치고 있다.

김종철 신임 경찰청장이 23일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제25대 경찰청장 취임식에서 인사를 하고 있다.

김종철 신임 경찰청장이 23일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제25대 경찰청장 취임식에서 취임사를 하고 있다.

김종철 신임 경찰청장이 23일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제25대 경찰청장 취임식에서 취임사를 하고 있다.

김종철 신임 경찰청장이 23일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제25대 경찰청장 취임식을 마친 후 참석자들과 인사하고 있다.

김종철 신임 경찰청장은 23일 "경찰은 이번 형사사법체계 개혁을 권한의 증가가 아닌 엄중한 책임의 확대로 여길 것"이라고 밝혔다.

김 청장은 이날 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제25대 경찰청장 취임식에서 "공정하고 유능한 수사시스템을 완비해 국민의 '물음표'를 '느낌표'로 바꾸겠다"며 이같이 말했다.

비상계엄 사태 이후 23개월째 공석이던 경찰청장 자리에 공식 취임한 김종철 경찰청장은 "새 형사사법체계를 하루빨리 안착시키고 경찰수사가 보다 신뢰받게 하겠다"며 부실·편파수사를 막기 위한 내·외부 견제 장치를 보강하겠다고 밝혔다. 또 인력 충원과 직급 조정으로 수사역량을 높이고, 사건 진행 과정을 더욱 투명하게 알리는 한편 절차도 신속하게 처리하겠다고 약속했다.

그러면서 "국민안전은 경찰의 가장 숭고한 가치이자 흔들려서는 안 될 본분"이라며 "보다 기민하고 전향적인 발걸음으로 위험을 선제적으로 발견해 일말의 불안으로 번지지 않도록 해야 한다"고 말했다.

중수청·공소청 등 다른 수사기관 및 공소기관과의 관계에 대해서는 "경쟁이 아닌 협력의 관계를 넓혀가며 함께 국민을 더 안전하게 지켜가겠다"고 강조했다.

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