강원도교육청은 도내 고등학교 2학기 2회 고사에서 인공지능(AI)과 스마트기기를 이용한 부정행위를 막기 위해 시험관리를 강화했다고 23일 밝혔다.

강원교육청은 대학수학능력시험에 사용한 금속탐지기 324대를 학교에 배포하고 학교는 부정행위가 의심되거나 시험 중 화장실을 이용한 학생에 대해 금속탐지기로 전자기기 소지 여부를 확인한다.

강원지역 고교 내신시험에 동원된 금속탐지기. 연합뉴스

시험 당일 학교 와이파이도 차단된다. 복도 감독관은 시험실 주변의 와이파이·블루투스 등 통신 신호를 지속적으로 확인하고 이상 신호가 감지되면 해당 시험실에서 스마트기기 소지 여부를 확인한다.

또 학교는 종전과 동일하게 시험 시작 전 휴대전화를 포함한 모든 전자기기를 수거하고 가방은 시험실과 떨어진 별도 장소에 보관한다. 학생들은 소속 학급과 다른 교실에서 시험을 치르며 감독관은 매 교시 안경과 복장, 필기구를 확인한다.

강원교육청은 학교가 전자기기 수거부터 시험 중 감독, 부정행위 확인 및 처리까지 각 단계의 절차를 철저히 이행할 수 있도록 지원하고, 중·고등학교 정기시험에 적용할 부정행위 방지 대책을 추후 별도로 안내할 방침이다.

강삼영 강원교육감은 “단 한 건의 부정행위도 용납하지 않겠다”며 “학생들이 그동안 쌓아 온 실력을 공정하게 평가받을 수 있도록 시험 관리와 감독에 만전을 기하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지