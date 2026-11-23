튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 대표 결정문 채택에 실패했다. 대표 결정문은 총회 전체의 합의 내용과 정치적 메시지를 담는 핵심 문서다.

다만 합의문 밖에선 진전이 이어졌다. 정의로운 전환·탄소시장 등 개별 의제 결정문이 채택됐고, 전력 비중을 높이자는 전기화 서약에도 다수 국가가 동참했다.

23일 기후에너지환경부·외신에 따르면 COP31은 한국시간 이날 오전 1시(현지 22일 오후 7시)쯤 대표 결정문 ‘안탈리아 협약(Antalya Pact)’ 채택이 불발된 채 폐막했다. 화석연료로부터의 전환 문구를 두고 이견을 해소하지 못했다. 영국 가디언은 유럽연합(EU)과 마셜제도, 노르웨이, 파나마, 바누아투 등이 화석연료 언급이 빠진 문안에 반대했다고 전했다. 대표 결정문 채택 실패는 2009년 코펜하겐 COP15 이후 17년 만이다.

COP31이 대표 결정문 '안탈리아 협약' 채택에 실패했지만 정의로운 전환 등 개별 의제 결정문과 글로벌 전기화 서약은 이어진 상황을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆“나쁜 합의 대신 무합의”

이번 대표 결정문 채택 불발이 ‘COP 무용론’으로 번지는 데 대해 거리를 둬야 한다는 목소리가 나온다.

정세희 기후솔루션 외교팀장은 “나쁜 합의를 받아들이는 대신 합의하지 않는 쪽으로 이뤄진 결과를, ‘COP 무용론’으로 읽기는 어렵다”며 “오히려 COP가 각국의 기후계획과 책임의 기준을 세우고 해법을 논의하는 자리로서 존재감을 보여줬다고 볼 수 있다”고 지적했다.

김병권 녹색전환연구소장도 “기후위기의 핵심 원인인 화석연료를 합의안에서 뺀 것은 기존 협상 결과에도 미치지 못하는 후퇴”라며 ”협상 결렬은 너무나 당연했고, 오히려 이대로 타결되었다면 더 큰 문제가 되었을 것”이라고 했다.

봅커 훅스트라 EU 기후 담당 집행위원도 협상 막바지인 21일 “나쁜 합의를 하느니 합의가 없는 편이 낫다”고 말한 바 있다. 로이터도 이번 합의 실패가 앞선 총회에서 합의한 의무나 다자 기후대응의 기술적·법적 틀을 없애는 것은 아니라고 짚었다.

대표 결정문과 별개로 개별 의제에선 결정문이 나왔다. 사이먼 스틸 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무총장은 폐막 연설에서 대표 결정문 무산에 깊은 실망을 표하면서도, 정의로운 전환 등 핵심 협상 결정은 이뤄졌다고 밝혔다.

기후부에 따르면 당사국들은 정의로운 전환 작업프로그램 연장에 합의했다. 정의로운 전환은 석탄발전 폐지 등 에너지 전환 과정에서 일자리를 잃는 노동자와 지역사회를 보호하자는 개념이다.

나라 간 감축실적 거래 근거인 파리협정 6조 결정문도 채택됐다. 거래 내용을 검토하고 기록하는 체계를 정비하고, 감축량 산정 방법론 4건 채택을 확인했다. 적응 분야에선 적응 성과를 측정할 지표 59개의 방법론을 만들 전문가 36명 태스크포스(TF)를 꾸리기로 했다.

사이먼 스틸 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무총장(왼쪽 첫 번째)과 무라트 쿠룸 COP31 의장(가운데) 등이 22일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 폐막 본회의에 참석하고 있다. 안탈리아=AP연합뉴스

◆전기화 서약, 결정문 밖에서 살아남아

의장국 튀르키예가 내건 ‘2035년까지 최종에너지 소비 중 전력 비중 35%’ 목표는 대표 결정문과 함께 무산됐다. 최종에너지는 가정·산업·수송 부문이 실제 쓰는 에너지를 말한다.

대신 자발적 ‘글로벌 전기화 서약’으로 남았다.

스틸 사무총장은 각국 서약과 정상회의를 통해 세계 경제의 약 절반이 전기화를 가속하고 있다는 점이 확인됐다고 평가했다. 협상 의장을 맡은 크리스 보언 호주 기후변화·에너지부 장관도 전기화에 집중하지 않고는 1.5도 목표를 지킬 가능성이 없다며, EU가 서약에 서명하겠다고 밝힌 것을 환영했다.

한국도 서약에 동참했다. 다만 갈 길은 멀다. 조천호 전 국립기상과학원장은 “우리나라는 최종 에너지 소비 중 전력 비중이 2024년 기준 약 22%로, 전 세계 목표 수준과 차이가 있다”며 “늘어나는 전력 수요를 뒷받침할 재생에너지 전력 공급과 분산 전력망 투자를 함께 해야 한다”고 했다.

한국은 ‘안탈리아 AI(인공지능) 서약’에도 이름을 올렸다. AI의 기후행동 기여를 촉진하고 AI 기술 자체의 환경 영향을 고려하기 위한 이니셔티브다.

한국 주도 ‘글로벌 고신뢰 탄소시장(GVCM)’에는 싱가포르·스리랑카 등 9개국이 참여 의사를 밝혔다. 신뢰도 높은 국제 탄소시장을 만들자는 구상이다. 국제에너지기구(IEA)와 추진하는 아시아 에너지 안보 구상(RISE ASIA) 부대행사를 열었고, 호주와는 탈탄소화 협력 양해각서(MOU)를 맺었다.

사이먼 스틸 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무총장이 22일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에서 취재진에게 발언하기 위해 이동하고 있다. 안탈리아=로이터연합뉴스

◆숙제 남겼지만 동력은 여전하다

과제도 남았다. 발전·산업 등 부문별 감축을 논의하는 감축 작업프로그램은 연장에 공감대를 이뤘지만 결정문 채택엔 실패했다. 정의로운 전환을 실행할 기구(메커니즘)의 운영 방식, 감축정책의 무역 영향을 다루는 대응조치 의제도 결론을 내지 못했다.

스틸 사무총장은 COP가 협상과 실천의제(Action Agenda) 두 갈래로 움직이며, 실천의제에선 실질적 진전과 구체적 성과가 있었다고 강조했다.

정 팀장도 “국제 전기화 및 탈탄소 파트너십, 각국의 화석연료 전환 로드맵, 재생에너지 및 유연성 자원에 대한 투자는 이미 본격화되고 있다”며 “이번 COP에서 새로운 공동 결정을 이끌어내지 못했더라도, 기후위기 해결을 위한 동력은 분명히 존재한다”고 밝혔다. 미합의 의제는 내년 11월 에티오피아 아디스아바바 COP32에서 다시 논의된다.

기후위기와 에너지 전환 사이 긴장과 갈등을 기록합니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지