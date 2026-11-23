2002년 한·일 양국에 동시 연재된 만화 ‘푸른길’(전 5권) 단행본에는 ‘독자 여러분께’로 시작하는 글이 실려 있다. “최근 동아시아 만화계는 현저한 성장세를 보이고 있으며, 그중에서도 한국의 작품은 질적·양적으로 상당히 높은 수준입니다. (…) 그러나 일본에서 발표된 한국인 작가의 작품은 일본과 한국, 어느 한쪽의 독자를 대상으로 그려진 후 ‘번역’된 것이거나 양국의 과거 역사에는 전혀 상관치 않는 판타지적인 설정뿐이었습니다. 그래서 사상 최초로 한·일 양국의 독자를 위한 작품으로 탄생한 것이 ‘푸른길’입니다.”



일본 스토리 작가 에도가와 게이시와 한국 만화가 권가야가 합심해 탄생시킨 이 작품은 “한·일 양국의 애증과 갈등이라는 민감한 사안에 정면으로 부딪”히겠다는 포부를 밝혔다. 역사적 사실에 대해 양국 스태프가 충분히 검토했으며, 때로는 해석을 둘러싸고 격론을 벌였다는 설명도 덧붙였다.

넷플릭스 시리즈 ‘푸른길’에서 연쇄살인 사건을 함께 수사하는 일본 형사 이노세(나가야마 에이타·왼쪽)와 한국 형사 김석(손석구). 넷플릭스 제공

20일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘푸른길’은 이 만화를 원작으로 삼았다. 한·일 월드컵이 열린 2002년, 서울과 도쿄에서 사지가 뒤틀린 채 전시된 시체가 연이어 발견된다. 현장에 피로 남겨진 한글과 일본어 메시지를 단서로 일본 형사 이노세(나가야마 에이타)와 한국 형사 김석(손석구)이 함께 수사에 나선다. 사건 큰 줄기는 원작과 같지만, 그 밖의 설정과 이야기는 상당 부분 달라졌다. ‘푸른길’이라는 제목의 의미부터 사건의 전모, 범죄의 배후, 주요 인물까지 원작을 대폭 재구성했다. 원작이 임진왜란부터 박정희 군부독재까지 이어지는 역사의 층위를 파고들며 한·일 갈등을 정면으로 드러냈다면, 드라마는 이를 상당 부분 덜어냈다.



원작의 복잡한 역사적 맥락 대신 드라마가 내세운 것은 국가 폭력이라는 악의 근원이다. 야쿠자와 안기부 소속 인물 비중을 키우고, 미스터리한 연쇄살인 실체를 국가 권력의 폭력으로 수렴시킨다. 역사적 맥락은 한층 간결해졌고, 원작이 던진 정치적 질문도 상당 부분 희석됐다. 소화하기 쉬운 대중 서사로 재편한 셈이다.



그럼에도 두 형사의 공조는 색다른 버디 수사물로서 매력을 만들어낸다. 한국어와 일본어를 오가는 두 형사의 능청스러운 호흡은 긴박한 수사극에 여유와 생동감을 더한다. 서울과 도쿄, 홍콩 구룡성채와 광활한 중앙아시아까지 이어지는 로케이션은 압도적 규모로 시선을 붙든다.



‘푸른길’은 ‘D.P.’와 ‘약한영웅’ 시리즈 등을 만든 한준희 감독이 연출했다. 최근 한·일 합작 드라마가 잇따라 제작되고 있지만, 왜 두 나라가 함께 만들어야 하는지 설득하지 못한 채 형식에 그치는 작품도 적지 않다. 한국 남자와 일본 여자, 혹은 한국 여자와 일본 남자가 만난다고 그 사랑이 저절로 특별해지는 것은 아니다. ‘푸른길’은 한·일 합작의 이유가 단순히 두 나라 배우와 제작진을 모으는 데 있지 않다는 점을 보여준다. 서로 다른 언어와 문화, 역사적 기억을 지닌 두 형사가 한 사건을 함께 풀어가는 과정 자체가 이 작품의 핵심이다. ‘푸른길’은 양국의 차이를 수사극의 동력으로 삼아 ‘합작의 이유’를 설득력 있게 보여준다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지