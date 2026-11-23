세상 모든 것들엔 표정이 있다. 의도하든 의도치 않든 표정 또한 드러나게 마련이다. 권력을 잡고 유지하기 위한 모든 행위라고 거창하게 의미를 부여할 필요는 없지만 정치(政治)의 모든 상황엔 표정들이 있다. 이미 엎질러진 정치의 단편에서 한 장면을 고른다. 솔직히 A컷은 아니다. 단편을 대표할 수 없는 B컷의 짤막한 이야기를 해본다.

더불어민주당 최민희 최고위원이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 한민수 최고위원의 발언이 끝나자 자리에서 일어나 회의장을 떠나고 있다. 김민석 대표는 잠시 눈을 감있다.

김민석 더불어민주당 대표가 눈을 질끈 감았다. 그 등 뒤로 최민희 최고위원이 자리에서 일어나 회의장을 빠져나갔다.

23일 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 지도부는 신천지 집단 당원가입 의혹을 두고 또다시 정면으로 부딪쳤다. 포문은 당원정비TF단장으로 진상 규명을 맡았던 박선원 최고위원이 열었다. 박 최고위원은 신천지가 조직적으로 입당해 당내 분열을 유도했다고 주장하며 "제가 거짓과 잘못된 정보를 가지고 민주당을 흔드는 것처럼 말하는 행위야말로 일제의 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같은 것"이라고 날을 세웠다.

박 최고위원이 자리를 비우자 한민수 최고위원이 즉석에서 반박에 나섰다. 한 최고위원은 "특정 정치인과 연루된 증언이 있다면 당장 증언 공개하라"며 "피해자 코스프레 하지 말라"고 목소리를 높였다.

발언 논란으로 27일 윤리심판원의 징계 요구 심의를 앞둔 최 최고위원은 한 최고위원의 발언이 끝나자 자리를 떴다.

김 대표는 "조희대 대법원장 탄핵 문제에 대응하고 또 이재명 정부의 성공을 위해서 민생에 모든 역량을 집중해야 할 때"라며 당내 현안은 사무총장과 해당 기관을 중심으로 책임 있게 정리해 가겠다고 말을 아꼈다.

24일은 김 대표의 취임 100일이다. 김 대표는 전당대회 당시 취임 100일 안에 당 지지율을 10%포인트 끌어올리겠다고 공언했다. 하지만 여론조사기관 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 19~20일 실시해 이날 공표한 조사에서 민주당 지지율은 35.6%로, 국민의힘(42.5%)에 6.9%포인트 뒤졌다.

취임 100일 기자회견이나 간담회 일정도 잡혀 있지 않다. '더 살피겠습니다'라는 문구가 적힌 걸개 앞에서 눈을 감은 김 대표의 속마음은 무엇일까.

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