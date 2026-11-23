세상 모든 것들엔 표정이 있다. 의도하든 의도치 않든 표정 또한 드러나게 마련이다.
권력을 잡고 유지하기 위한 모든 행위라고 거창하게 의미를 부여할 필요는 없지만 정치(政治)의 모든 상황엔 표정들이 있다.
이미 엎질러진 정치의 단편에서 한 장면을 고른다. 솔직히 A컷은 아니다. 단편을 대표할 수 없는 B컷의 짤막한 이야기를 해본다.
김민석 더불어민주당 대표가 눈을 질끈 감았다. 그 등 뒤로 최민희 최고위원이 자리에서 일어나 회의장을 빠져나갔다.
23일 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 지도부는 신천지 집단 당원가입 의혹을 두고 또다시 정면으로 부딪쳤다. 포문은 당원정비TF단장으로 진상 규명을 맡았던 박선원 최고위원이 열었다. 박 최고위원은 신천지가 조직적으로 입당해 당내 분열을 유도했다고 주장하며 "제가 거짓과 잘못된 정보를 가지고 민주당을 흔드는 것처럼 말하는 행위야말로 일제의 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같은 것"이라고 날을 세웠다.
박 최고위원이 자리를 비우자 한민수 최고위원이 즉석에서 반박에 나섰다. 한 최고위원은 "특정 정치인과 연루된 증언이 있다면 당장 증언 공개하라"며 "피해자 코스프레 하지 말라"고 목소리를 높였다.
발언 논란으로 27일 윤리심판원의 징계 요구 심의를 앞둔 최 최고위원은 한 최고위원의 발언이 끝나자 자리를 떴다.
김 대표는 "조희대 대법원장 탄핵 문제에 대응하고 또 이재명 정부의 성공을 위해서 민생에 모든 역량을 집중해야 할 때"라며 당내 현안은 사무총장과 해당 기관을 중심으로 책임 있게 정리해 가겠다고 말을 아꼈다.
24일은 김 대표의 취임 100일이다. 김 대표는 전당대회 당시 취임 100일 안에 당 지지율을 10%포인트 끌어올리겠다고 공언했다. 하지만 여론조사기관 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 19~20일 실시해 이날 공표한 조사에서 민주당 지지율은 35.6%로, 국민의힘(42.5%)에 6.9%포인트 뒤졌다.
취임 100일 기자회견이나 간담회 일정도 잡혀 있지 않다. '더 살피겠습니다'라는 문구가 적힌 걸개 앞에서 눈을 감은 김 대표의 속마음은 무엇일까.
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