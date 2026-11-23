사진=K2 Safety(케이투세이프티) 제공

산업안전 전문 브랜드 K2 Safety(케이투세이프티)가 지난 11월 20일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린 ‘국가유산 재난현장 종사자의 안전을 위한 난연복 후원식’에 참여했다고 밝혔다. 이번 후원식에는 K2 Safety와 함께 국가유산청과 대한불교조계종, 신협중앙회와 빙그레가 참석했다.

이번 사업으로 국가유산을 보유한 전국 사찰 354곳과 민속마을 10곳에는 화재에 대비한 난연복 530벌이 보급된다. 사업에 필요한 재원은 신협중앙회와 빙그레가 각각 3,000만원씩 기부한 후원금 6,000만원으로 마련됐으며, 국가유산청은 수요조사와 현장 배포를 맡았다. 난연복 공급을 맡은 K2 Safety는 제품을 특별가로 제공해 난연복 보급에 참여했다.

사찰과 민속마을의 전통 건축물은 목재로 지어진 경우가 많아 화재에 취약하다. 특히 많은 사찰이 산림에 인접해 산불과 화재 위험에 노출돼 있다. 이번 지원은 화재 발생 시 초기 진화와 유물 이송에 참여하는 사찰 스님과 민속마을 주민의 안전 확보를 위해 마련됐으며, 난연복은 가을철 산불조심기간에 맞춰 11월부터 순차적으로 현장에 배포된다.

이번에 보급하는 난연복은 K2 Safety가 용접 등 불꽃이 튀는 산업현장을 위해 개발한 난연 자켓 ‘JK-A5103’, 난연 조끼 ‘VE-A5603’ 등으로 구성된 난연 워크웨어다. 두 제품은 메타아라미드를 70% 혼용한 난연 원단을 겉감에 사용했다. 자켓은 소매단과 카라를 늘려 손등과 얼굴 주변까지 가릴 수 있도록 설계됐으며, 원단에는 제전사가 적용됐다. 조끼는 길이를 연장해 앞치마 형태로 바꿔 입을 수 있도록 설계됐다.

국가유산청 관계자는 “신협중앙회와 빙그레, 그리고 K2 Safety가 뜻을 모아 사찰과 민속마을에 필요한 안전 용품을 지원할 수 있게 됐다”며 “민간의 관심과 참여가 국가유산 보호로 이어지는 좋은 사례가 되기를 기대한다”고 말했다.

K2 세이프티 관계자는 “화재 시 초기 진화와 유물 이송에 나서는 분들의 안전 확보에 힘을 보태게 돼 뜻깊다”며 “산업현장에서 쌓아 온 기술을 바탕으로, 앞으로도 국가유산청과 협력해 국가유산 보호 현장에 필요한 안전 지원 방안을 모색하겠다”고 밝혔다.

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