“카카오페이 스코어는 ‘선물하기’, ‘송금내역’ 등 사회관계망에서의 신뢰성 있는 행동까지 폭을 넓혀 새로운 대안신용평가모형을 제시합니다. 이로써 금융 거래 내역이 없는 MZ세대, 소득이 불확실한 소상공인을 포함하는 진정한 ‘포용금융’이 가능해 집니다.”

23일 서울 종로구에서 열린 ‘2026 카카오페이 PayTalk(페이톡)’에서 이민수 크레딧사업부문장은 ‘카카오페이 스코어’가 사용자·금융사에게 줄 수 있는 긍정적 영향에 대해 설명하며 이렇게 말했다.

23일 서울 종로구에서 열린 ‘2026 카카오페이 PayTalk(페이톡)’에서 이민수 크레딧사업부문장이 ‘카카오페이 스코어’에 대해 설명하고 있다. 구예지 기자

카카오페이 스코어는 카카오페이가 지난해부터 운영 중인 대안신용평가체계로 기존 소득·부채 중심 신용 평가에 생활 금융 부문을 더했다. 생활 금융이란 사용자가 사회관계망을 얼마나 넓게 활용하고 얼마나 신뢰성 있는 행동을 보여주는 지에 집중하는 것을 뜻한다.

예를 들어 1년 내에 자기 자신을 제외한 타인에게 카카오페이 선물하기 활용을 많이 한 경우 대출 연체율이 낮은 경향성이 드러났다. 경조사에서 송금하기를 얼마나 활용하는지, 더치페이 후 얼마나 빠르게 돈을 보내는지, 적금 납입을 얼마나 꾸준히 하는지 등도 지표가 될 수 있다. 이처럼 사회관계망 서비스 활용이 신용 평가에 유의미한 상관관계를 드러내는 만큼 이를 대안 평가 지표로 사용하는 것이다.

실제로 카카오페이 스코어를 통해 1등급으로 판정된 고객의 80%는 전통신용평가에서 1등급이 아니었던 고객으로 확인됐다. 카카오페이 스코어가 전통 신용평가에서 놓친 부분을 보완해 중·저신용자들에게 새로운 기회를 제공하며 실질적인 포용금융의 가능성을 제시하고 있다는 평가가 가능하다.

이 부문장은 “지난해 말 카카오페이 스코어 첫 출시 이후 1년만에 13개 기관에서 도입해 신용평가에 사용하고 있다”며 “내년에는 금융 소외 계층 중심 혜택을 강화해 전용 여신상품을 출시할 것”이라고 했다.

23일 서울 종로구에서 열린 ‘2026 카카오페이 PayTalk(페이톡)’에서 박정호 서비스총괄부사장(CPO)이 카카오페이의 데이터 사업 방향성에 대해 설명하고 있다. 구예지 기자

카카오페이는 개개인에 맞춘 신용 평가 외에 ‘초개인화’ 마케팅에도 나선다. 개인화가 성별·연령·지역·구매이력 데이터로 사용자를 묶어 맞춤 혜택을 주는 것이라면 ‘초개인화’는 인공지능(AI)이 실시간으로 개개인의 데이터를 학습해 맞춤 경험을 자동으로 제공하는 것이다.

유미 카카오페이 마케팅실장은 “개인화는 손님유형별로 메뉴 추천을 달리하는 것이라면 초개인화는 오늘 그 손님이 무엇을 먹고 싶을지 예측해서 제안하는 것”이라며 “카카오페이는 송금·결제·투자 등 자체 보유 데이터와 마이데이터를 기반으로 사용자를 입체적으로 분석해 초개인화 된 마케팅을 하고 있다”고 덧붙였다.

대표적으로 카카오페이의 마케팅 전략을 활용해 배달플랫폼 이탈예측 모델을 만들어 이탈 확률이 높은 고객에게 맞춤형 혜택을 제공해 월간 이탈률을 6.85%포인트 줄인 사례가 있다. 정기구독서비스로의 결제 전환을 위해 메시지 발송 시점을 최적화 했더니 전환율이 9.5% 까지 오르기도 했다.

이러한 서비스들을 기반으로 카카오페이는 개인이 금융의 숨은 인사이트를 찾아 체감할 수 있는 혜택을 만드는 것이 앞으로 데이터 사업의 큰 방향성이라고 강조했다.

박정호 카카오페이 서비스총괄부사장(CPO)은 “카카오페이 누적 가입자 수는 4400만명이고 올해 연간 거래액이 200조원을 넘을 것으로 보인다”며 “한 달에 한 번 카카오페이를 방문해 서비스를 이용하는 유저도 2600만명에 달한다”고 했다.

이처럼 압도적인 송금 데이터를 통해 사용자의 소셜 관계망을 이해하고, 결제 데이터를 통해 소비 패턴부터 취향까지 파악할 수 있다. 여기에 국내 최다 가입자를 보유한 마이데이터를 통해 은행·카드·보험·투자 등 금융 데이터까지 결합해 사용자의 경제적인 흐름과 숨은 니즈를 정확하게 파악할 수 있다. 실제 카카오페이의 마이데이터 호출 점유율은 30% 이상이며, 사용자당 연결 기관 수도 34개로 업계 최대 규모다.

박 CPO는 “사용자에게서 얻은 데이터를 통해 고객사에 광고·마케팅 방안을 제시하고 플랫폼 사용자에게는 각 금융사의 정보를 한데 모아 제시해 소비를 줄일 방법을 제안하며 향후 보험·투자 등으로 확대할 것”이라고 말했다.

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