광복 81주년을 맞아 한반도 평화 정착과 통일을 기원하는 피스로드 통일대장정 행사가 전북 무주에서 열렸다. 지역사회 지도자들이 한자리에 모여 분단의 아픔을 되새기고 평화와 통일을 위한 연대의 의지를 다졌다.

지난 21일 전북 무주군 안성면 어울림센터에서 열린 '2026 전북도 무주군 통일대장정’ 행사에서 각계 인사들이 태극기를 손에 들고 행진을 준비하고 있다. 피스로드 2026 조직위 제공

23일 피스로드 2026 조직위원회에 따르면 ‘2026 전북도 무주군 통일대장정’ 행사가 지난 21일 무주군 안성면 어울림센터에서 정용환 무주군 발전협의회장 등 각계 인사 70여 명이 참석한 가운데 열렸다. 행사는 피스로드 추진 경과 영상 시청과 환영사·대회사·격려사에 이어 안보강연, 평화 메시지 낭독, 만세삼창, 피스로드 행진 등 순서로 진행됐다.

광복 81주년을 기념해 마련된 이번 행사는 평화와 통일을 추상적인 구호에 머무르게 하지 않고 함께 걷는 행동으로 이어가는 데 있다. 서로 다른 세대와 배경을 가진 지역사회 지도자들이 한자리에 모여 분단의 현실을 되새기고, 평화로운 한반도를 향한 공동의 의지를 확인했다.

김회득 중앙강사는 이날 ‘남과 북이 함께 사는 평화의 길’을 주제로 한 강연에서 남북 분단의 과정과 체제 차이, 북한의 대남·대외 정책, 대한민국의 발전과 과제 등을 설명했다. 그는 특히 “평화통일을 위해서는 서로를 이해하고 공존의 가치를 실천하는 자세가 중요하다”고 강조했다. 참석자들은 평화가 거창한 구호에 머무르지 않고 서로의 차이를 인정하고 먼저 손을 내미는 행동에서 시작된다는 데 뜻을 모았다.

박천석 공동실행위원장은 환영사에서 “서로 다른 배경과 생각을 가진 사람들이 한자리에 모여 국가안보와 통일한국의 비전을 나누는 의미 있는 자리”라며 “지역과 세대, 국경을 넘어 평화와 통일의 길로 이어지길 기대한다”고 말했다.

김기배 공동실행위원장은 대회사에서 “평화는 서로의 다름을 인정하고 먼저 손을 내미는 작은 행동에서 시작된다”며 “민족 분단의 아픔을 되새기고 평화와 통일을 향한 활동에 지혜와 역량을 모으자”고 당부했다.

정병수 전북 공동실행위원장은 전북의 역사 속에 담긴 대동사상과 동학농민혁명 정신 등을 언급하며 “지역사회 지도자들이 화합과 통일 역량을 강화해 평화와 통일시대를 준비하는 데 힘을 보태길 기대한다”고 밝혔다.

행사에서는 곤도마찌요 공동실행위원이 평화 메시지를 낭독했으며, 참석자들은 만세삼창과 행진을 통해 한반도 평화 정착과 통일을 기원했다.

피스로드 통일대장정은 평화의 가치를 공유하고 지역과 세계를 잇는 연대의 길을 모색하는 행사로, 2013년 한·일 3800㎞ 평화의 자전거 통일대장정으로 첫발을 뗀 이후 13년간 세계 160여개국이 동참하는 국제 평화운동으로 성장했다. 남북통일운동국민연합은 올해 확인된 시민들의 자발적 참여 열기를 바탕으로 지역사회 중심의 생활 밀착형 평화통일 운동을 넓혀갈 계획이며, 이날 무주에서 이어진 행진도 평화와 통일을 향한 관심과 실천을 환기하는 계기가 됐다.

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