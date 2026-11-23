티웨이항공에서 사명을 바꾼 트리니티항공의 조종사노조가 임금 및 단체협약(임단협) 교섭 결렬을 선언하면서 창사 이래 첫 파업 가능성이 커지고 있다.

23일 항공업계에 따르면 트리니티항공 조종사노조는 이날 임단협 교섭 결렬을 선언하고, 노동위원회의 조정 절차와 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 다음 달 파업에 돌입할 수 있다고 밝혔다.

노조는 회사가 적정 조종사 인력을 채용·유지하지 않은 채 휴가 제한과 휴무일 매입 등으로 인력 부족을 메우고 있다고 주장했다. 조종사 인력난이 해소되지 않은 상황에서 근무 부담이 가중되고 있다면서다.

트리니티항공 여객기가 지난 9월10일 서울 강서구 김포국제공항에서 이동하고 있다. 트리니티항공은 티웨이항공에서 사명을 변경한 뒤 이날 본격 운항을 시작했다. 뉴시스

앞서 지난 9월부터 교섭을 이어온 노사는 이달 20일 열린 8차 교섭에서도 조종사 인력 확보와 동계 운항 일정 등을 놓고 합의점을 찾지 못했다. 현재 운항 중인 항공기 49대에 필요한 조종사 인력이 국토교통부 권고 기준보다 100여명 부족하다는 게 노조 측 설명이다.

노조는 회사의 동계 운항 확대 역시 조종사들의 휴식권을 침해할 수 있다고 지적했다. 오는 27일 노동위원회에 쟁의조정을 신청하고, 다음 달 4∼10일 쟁의행위 찬반투표를 진행할 예정이다. 같은 달 11일 투표 결과에 따라 실제 파업 여부가 결정될 전망이다.

파업이 현실화하면 트리니티항공은 티웨이항공으로 출발한 2010년 이후 처음으로 파업을 겪게 된다.

회사 측은 신규 조종사 채용을 진행하고 있으며, 노조의 문제의식을 존중해 원만한 교섭을 이어가겠다는 입장이다.

올해 5월 국토부에서 사명 변경을 위한 면허 변경을 승인받은 트리니티항공은 편안하고 신뢰할 수 있는 항공사라는 새로운 브랜드 미션을 바탕으로 ‘선택적 서비스 항공사(SSC·Selective Service Carrier)’라는 사업 전략 추진 구상을 냈었다.

SSC는 노선 특성과 여행 목적에 따라 고객이 필요로 하는 서비스를 선택적으로 강화하는 사업 모델이다.

사명 변경 후 운항을 시작한 지난 9월의 누적 매출(별도 기준)은 전년 동기 대비 27% 증가한 1조6156억원을 기록했다.

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