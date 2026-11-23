수시 합격생이 수능에서 부정행위를 한 경우 합격이 취소되냐는 질문에 교육당국이 ‘사안에 따라 취소 여부가 갈린다’는 입장을 내놨다.

신진용 교육부 대입정책과장은 23일 정부세종청사에서 진행한 정례브리핑에서 ‘수시 합격생이 수능에서 부정행위를 했다면 합격이 취소될 수 있냐’는 질문에 “스마트기기를 단순 소지했느냐, 아니면 시험에 활용했느냐 등 구체적 양태를 봐야 한다. 단순 소지를 수시 불합격으로 연결하는 데 대해선 신중해야 한다는 입장”이라고 설명했다.

지난 22일 서울 노원구 강북청솔학원에서 열린 수능 가채점 분석 설명회를 찾은 학부모 등이 2027 정시 배치 참고표를 살펴보고 있다. 뉴시스

최근 온라인 커뮤니티에서는 연세대 수리논술 최초 합격자가 수능 날 스마트폰을 소지했다가 부정행위로 적발됐다는 의혹이 불거지며 논란이 됐다. 관련해 교육부는 “개별적인 특정 사안에 대해선 입장을 밝히기 조심스럽다”고 반응했다.

이날 교육부는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 스마트 기기를 활용해 부정행위를 한 5명을 전원 고발하겠다고 밝혔다. 진 과장은 “올해 수능 스마트 기기 부정행위자 5명 중 고발이 이미 진행된 사안도 있고, 추가적으로 해야 할 사안도 있다”며 “오늘 중 고발을 마무리할 예정”이라고 밝혔다.

수능 직후 주말 사이 치러진 대학 논술전형 고사에서는 스마트 기기를 활용한 부정행위자가 별도로 적발되지 않은 것으로 확인됐다.

신 과장은 “지난 주말에 있었던 대학별 논술전형 고사를 실시간 모니터링했는데 스마트기기를 이용한 부정행위 사례는 없었다”면서 “다만 대기실에서 시험장으로 이동할 때 전파탐지기로 확인했더니 수험생 주머니에 에어팟(무선 이어폰)이 있거나 하는 등의 단순소지 사례는 있었다. 해당 기기들을 시험에 활용하지는 않았다”고 설명했다.

교육부는 수능뿐 아니라 중·고등학교 내신 시험에서도 인공지능(AI)이나 스마트 기기를 활용한 부정행위가 가능한 만큼 관련 대책을 추가로 검토하고 있다. 다만 아직 구체적인 내용은 정해지지 않았다고 설명했다.

법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우씨의 지난해 수능 시험지를 정부 당국에서 확인했다는 언론 보도에 대해서는 “사실이 아니”라고 밝혔다. 이씨의 지난해 수능 시험지가 폐기되지 않았지만 시험지가 외부로 반출된 적은 없다는 것이 교육부 설명이다.

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