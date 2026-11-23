“특히 빅뱅을 동경하죠. 초등학교 5학년 때 ‘판타스틱 베이비(FANTASTIC BABY)’를 듣고 너무 멋있었어요.”

일본 4인조 보이그룹 투 에프 이(2xFE)가 한국 가요계에 본격적인 출사표를 던졌다.

사진=롤링홀 제공

투 에프 이는 23일 오전 서울 마포구 홍대 롤링홀에서 열린 미디어 쇼케이스에서 “평소 한국에 대한 동경이 있었고 한국에서 퍼포먼스를 선보이고 싶었다”며 “좋은 인연으로 한국 무대에 설 수 있게 돼 기쁘게 생각한다”고 밝혔다. 투 에프 이는 이날 0시 국내외 각종 음원 플랫폼을 통해 새 싱글 앨범 ‘2시 7분(2時7分)’을 전 세계 동시 발매했다.

2023년 일본에서 J팝 보이그룹으로 데뷔한 투 에프 이는 데뷔 3년 만에 한국에서 정식 데뷔했다. 그룹명 ‘투 에프 이’는 ‘Future from East End(동쪽 끝에서 세계로)’라는 뜻이다. 아시아를 넘어 글로벌 무대로 도약하겠다는 포부를 담고 있다. 멤버 중 일부는 일본의 대형 오디션 프로그램 ‘YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X’, ‘PRODUCE 101 JAPAN’ 등에 출연해 실전 경험과 무대 장악력을 팬들에게 선보였다.

투 에프 이는 이날 쇼케이스에서 기존 곡인 ‘퍼즐(Puzzle)’과 신곡 ‘2시 7분’ 무대를 선보였다. 특히 신곡 ‘2시 7분’은 청춘 팝 튠 장르의 곡으로 닿을 듯 닿지 않는 마음과 기대, 불안이 뒤섞이는 깊은 밤의 정서를 섬세하게 그려냈다.

멤버 리오는 “애절한 마음을 담은 곡인데 많이들 공감해 주실 것 같다”며 “곡 작업 당시 스마트폰을 켰을 때 마침 2시 7분이라서 제목으로 선택했다”고 설명했다. 리오는 투 에프 이의 장점을 묻는 질문에 “우리는 직접 작사, 작곡뿐 아니라 안무와 의상 제작까지 참여하는 ‘리얼 메이커’”라고 소개했다.

또 다른 멤버 루이는 “이런 강점을 살려 정상을 향해 열심히 달려가고 싶다. 많은 응원 부탁드린다”고 포부를 전했다. 아이키는 “앞으로 한국에서 정기 공연을 여는 게 목표”라며 “실력을 향상해서 K팝 가수들과 협업도 하고 싶다”고 말했다.

멤버 산은 “어린 시절부터 K팝을 좋아하고 많이 들었다. 특히 빅뱅을 동경한다”며 “초등학교 5학년 때 ‘판타스틱 베이비’를 듣고 너무 멋있어서 충격받았던 기억이 난다”고 말했다. 이어 “롤링홀에서 한국 활동의 첫 출발을 하게 돼 기쁘다”며 “롤링홀뿐 아니라 다른 여러 무대에서도 한국 활동을 이어가고 싶다”고 덧붙였다. 이날 쇼케이스를 시작으로 한국 활동에 돌입한 투 에프 이는 24일 오후 8시 서울 서대문구 신촌 스타광장에서 버스킹을 연다.

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