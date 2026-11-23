사진=MBN 예능 프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’ 화면 캡처

개그우먼 이경애가 전성기 시절 하루 수천만 원에 달하는 행사 수입을 올렸지만, 아버지의 투자 실패로 10년간 모은 돈을 잃었던 사연을 털어놨다.

지난 21일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’에서는 이경애가 출연해 어린 나이에 가족의 생계를 책임졌던 과거와 잊지 못할 투자 실패 경험을 공개했다.

이날 이경애는 연예계 활동을 시작했을 당시 경제적으로 어려웠던 상황을 먼저 떠올렸다. 처음 엑스트라로 출연했을 때 받은 출연료는 9900원이었다. 한 달에 네 차례 방송에 출연해도 수입은 5만 원이 채 되지 않았다. 일곱 식구를 부양하기에는 턱없이 부족한 금액이었다.

결국 새로운 수입원을 찾기 위해 DJ 일을 배우기 시작했다. 처음에는 마이크조차 잡지 못하고 음악을 믹싱하는 역할만 맡았지만, 이후 직접 마이크를 잡고 진행까지 하면서 실력을 인정받았다.

그렇게 30만원으로 시작한 행사비는 불과 2년 만에 1300만원까지 치솟았다. 이경애는 당시 22세의 어린 나이에도 하루 최대 6곳의 행사장을 돌며 바쁜 일정을 소화했다고 밝혔다.

수입이 크게 늘자 아버지도 딸의 곁을 지켰다. 어린 딸이 큰돈을 들고 혼자 행사장을 다니는 것을 걱정한 아버지가 직접 매니저를 자처한 것. 운전기사와 DJ 동생까지 함께 서울과 경기 일대를 누비며 딸의 활동을 도왔다.

하지만 그렇게 어렵게 모은 돈은 예상치 못한 투자 실패로 사라졌다. 이경애는 당시 압구정의 유명 아파트 한 채 가격이 1억2000만원 정도였다고 회상했다. 그는 22세 무렵 아버지에게 앞으로 강북보다 강남의 집값이 더 오를 것 같다며 강남에 집을 사자고 제안했다.

그러나 아버지는 부동산 투자에 부정적이었다. 과거 북한에서 99칸짜리 큰 집에 살았지만 전쟁이 터지면서 아무것도 가져오지 못하고 떠나야 했던 아픈 경험이 있었기 때문이다.

이 같은 경험으로 땅이나 부동산은 안전한 재산이 될 수 없다고 생각했던 아버지는 딸이 벌어온 돈을 은행 주식에 투자했다. 하지만 믿었던 은행이 문을 닫으면서 이경애가 10년 동안 힘들게 모은 돈마저 모두 잃게 됐다.

투자 실패 이후 가족에게는 또 다른 시련이 찾아왔다. 아버지는 위암 진단을 받았고, 어머니 역시 간경화를 앓게 됐다고 전했다. 경제적인 어려움에 부모님의 건강 문제까지 겹치면서 힘든 시간을 보내야 했다.

그럼에도 이경애는 당시를 떠올리며 담담한 태도를 보였다. 그는 “저는 또 벌면 된다는 생각이었다”며 “하다가 안 되는 건 하늘의 뜻이라고 생각했다. 내가 부족해서 이 돈을 못 받는 거라고 생각했다”고 말했다.

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