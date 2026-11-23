한국프로축구연맹(총재 권오갑)이 일부 시민구단에서 불거진 횡령과 임금 체불 등 운영상 문제에 공식 사과하고, 구단 재정 운용의 투명성과 건전성을 높이기 위한 제도 개편에 나섰다. 선수단 인건비 지출 상한선을 기존 전체 예산의 70%에서 60%로 낮추고, 구단별 등록 선수도 최대 25명으로 제한한다. 재정난과 방만한 구단 운영을 막기 위한 제도적 개선에 본격적으로 착수한 것이다.

한국프로축구연맹 K리그 로고. 한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹은 23일 최근 일부 시민구단에서 발생한 횡령과 임금 체불 등 일련의 사태에 대해 축구팬과 국민에게 사과하고, 재정건전화 규정 강화와 로스터 제도 도입을 골자로 한 쇄신안을 발표했다.

연맹은 입장문을 통해 “지자체 지원금으로 운영되는 시민구단에서 투명하고 책임 있는 구단 운영이 이뤄지지 못한 데 대해 무거운 책임감을 느끼며 깊이 반성하고 있다”며 “K리그를 아껴주시는 축구팬과 국민 여러분께 실망을 끼쳐드린 점을 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

이번 개편의 핵심은 선수단 규모와 인건비 지출을 동시에 관리하는 것이다. 우선 구단별 등록 선수 인원을 최대 25명으로 제한하는 로스터 제도를 도입한다. 다만 유소년 육성과 젊은 선수들의 출전 기회를 보장하기 위해 22세 이하(U-22) 선수는 정원과 관계없이 등록할 수 있도록 예외를 뒀다.

재정건전화 규정도 강화한다. 기존에는 구단 전체 예산의 70% 이내에서 선수 인건비를 지출하도록 제한했지만, 앞으로는 상한선을 60%로 낮춘다. 기존 산정 기준에 포함되지 않았던 코칭스태프 인건비도 새롭게 반영해 선수단 운영에 들어가는 인건비 전반을 관리하기로 했다.

연맹은 이를 통해 구단의 과도한 선수단 운영비용을 줄이고, 절감한 재원을 유소년 투자와 마케팅 등 구단 경쟁력을 높이는 분야에 활용하도록 유도한다는 방침이다.

제도는 구단들이 변화에 대비할 수 있도록 1년의 유예기간을 거쳐 2028시즌부터 K리그2에 우선 적용된다. K리그1 확대 시행 여부와 시기는 제도 정착 상황과 각 구단의 여건을 고려해 추후 결정할 예정이다.

이번 쇄신안은 최근 시민구단의 운영 부실이 잇따라 드러난 가운데 마련됐다. 연맹은 지난달 K리그2 구단 대표자 워크숍에 이어 지난 19일 K리그2 구단 대표자 회의를 열고 재정건전화 방안을 논의했다. 이 자리에서 K리그2 전 구단이 제도 개선에 동참하기로 뜻을 모았다.

연맹은 제도 개편과 별도로 운영상 문제가 확인된 구단에 대한 후속 조치도 검토하고 있다. 임금 체불과 횡령 등과 관련해 클럽라이선스 및 재정건전화 규정 위반 여부를 살펴보고, 규정상 권한에 따라 필요한 조치를 취하겠다는 입장이다.

한국프로축구연맹 관계자는 “구단의 합리적인 선수단 운영과 재정건전성 강화로 이어질 수 있도록 제도의 안착과 운영에 만전을 기하겠다”면서 “외부의 엄중한 지적과 비판을 겸허히 수용하고 K리그의 건전한 발전을 위해 맡은 역할과 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.

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