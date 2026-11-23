인공지능(AI) 부정행위 대응 등의 수학능력시험(수능) 관리 부실로 최교진 교육부 장관이 사임하자, 외신들은 해당 소식을 비중있게 다루며 한국의 수능 문화를 재차 조명했다. 외신들은 수능에 대해 ‘응시자의 미래를 결정짓는 관문’, ‘한국의 경쟁적인 교육과 학원 문화의 핵심’이라고 소개했다. 부정행위 방지를 위해 위급재난문자를 발송한 일에 대해서도 흥미롭게 다뤘다.

최교진 교육부 장관. 뉴시스

22일(현지시간) 영국 가디언은 “한국의 교육부 장관이 수능을 앞두고 발생한 AI 부정행위 논란으로 인해 사임했다”고 최 장관의 사임 소식을 전하며 “이번 논란은 표준화된 시험이 사회적 이동성과 진로를 좌우하는 데 큰 영향을 미치는 국가를 뒤흔들었다”고 보도했다.

가디언은 수능에 대해 “응시자가 어느 대학에 진학할 수 있는지, 나아가 그들의 미래를 결정짓는 중요한 관문”이라면서 “경쟁이 치열한 한국에서 수능은 명문대 진학, 고액 연봉의 직장, 나아가 더 나은 결혼으로 이어지는 지름길로 여겨진다”고 설명했다.

그러면서 “한국은 수능 시험이 원활하게 진행될 수 있도록 많은 노력을 기울인다”면서 영어 듣기 시험 시간 동안 항공기 이착륙 시간을 조정하고, 증권 시장은 한 시간 늦게 개장하며, 모든 시험장 200m 지점부터는 차량 통행을 통제하는 등의 조치를 전했다.

뉴욕타임스(NYT)도 수능에 대해 “한국의 경쟁적인 교육과 학원 문화의 핵심”이라면서 “이 시험은 매우 중요하기 때문에 정부는 출제자와 채점자를 40일 동안 격리 조치한다”고 설명했다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 지난 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 시험 감독관이 금속탐지기를 들고 있다. 뉴시스

이어 휴대전화 소지자를 적발하기 위해 위급재난문자를 발송한 일을 언급하면서 “가장 효과적인 부정행위 방지 조치”였다며 “휴대전화의 볼륨 설정을 무시하는 시스템을 사용했는데, 이는 일반적으로 심각한 비상 상황에만 사용되는 방식”이라고 전했다.

NYT는 최 장관 사임 소식에 대해 “수능 관계자가 사임한 것은 이번이 2년 연속”이라면서 지난해 영어 과목 난이도 조절 실패 논란으로 시험 출제 책임자인 오승걸 전 한국교육과정평가원장이 사임했던 일을 함께 언급했다.

영국 BBC 방송도 “수많은 한국인의 진로에 큰 영향을 미치는 시험”이라면서 수능에 대해 설명했다. 방송은 “휴대전화에서 일제히 알림음이 울렸고, 심지어 무음 모드로 설정된 휴대전화나 데이터 로밍을 사용하는 관광객의 휴대전화에서도 알림음이 울렸다”며 위급재난문자 발송 상황을 묘사했다. 그러면서 “한국이 국가재난경보체계를 활용해 시험 부정행위자를 적발한 것은 이번이 처음이었다”고 전했다.

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