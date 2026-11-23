사진=야옹이 작가 SNS

웹툰 작가 야옹이(본명 김나영)가 둘째 출산 후에도 늘씬한 몸매를 뽐내며 근황을 전했다.

야옹이는 지난 22일 자신의 SNS에 사진과 함께 육아로 바쁜 일상을 공개했다. 그는 “다이어트 꿀팁이나 루틴 운동 올리고 싶어도 요즘 진짜 6시 기상이다. 자주 깨는 아기랑 하루를 보내면 완전히 방전돼 아무것도 못 한다”며 “언제 올리죠”라고 털어놨다.

함께 공개된 사진과 영상에는 거울 앞에서 셀카를 촬영하는 야옹이의 모습이 담겼다. 그는 보랏빛 크롭 티셔츠에 로우라이즈 와이드 트레이닝 팬츠를 매치해 편안하면서도 감각적인 스타일을 선보였다.

특히 크롭 상의 아래로 드러난 잘록한 허리라인과 군살 없는 몸매가 시선을 사로잡았다. 둘째 출산 이후에도 변함없는 늘씬한 자태가 감탄을 자아냈다.

앞서 야옹이는 출산 후 체중 감량 과정을 공개해 화제를 모으기도 했다. 그는 산후 6개월 차에 약 29kg을 감량했다고 밝히며 “보조제 X 주사 X 빡센 육아 O”라는 재치 있는 글을 남겼다. 다이어트 보조제나 주사에 의존하지 않고 식단과 운동, 육아를 통해 체중을 관리했다고 전한 바 있다.

다만 최근에는 다이어트 정보나 운동 루틴을 공유할 여유조차 없을 정도로 육아에 집중하고 있는 모습이다. 새벽부터 시작되는 육아 일상에 지친 솔직한 고백이 공감을 불러일으켰다.

한편 1991년생인 야옹이는 웹툰 ‘여신강림’으로 큰 사랑을 받은 작가다. 2019년 싱글맘임을 공개했으며, 2022년 12월 웹툰 ‘프리드로우’를 연재하는 전선욱 작가와 재혼했다. 이후 지난 3월 둘째 아들을 출산하면서 두 아들의 엄마가 됐다.

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