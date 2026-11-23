민형배 전남광주통합특별시장이 전남 국립의대 후보대학 선정 과정의 공정성 논란을 해소하기 위해 검증 협의 기구를 구성하고 관련 심사자료를 공개하겠다고 밝혔다. 후보대학 선정이 닷새 만에 이뤄진 절차적 한계를 인정하고 서남권 주민들에게 공식 사과했다.

민 시장은 23일 무안청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “닷새는 기준을 만들고 심사한 뒤 그 결과를 시민들이 흔쾌히 받아들이도록 하기에는 너무 짧은 시간이었다”며 “공정성에 의문이 생기는 것은 어쩌면 당연한 일”이라고 말했다.

민형배 전남광주통합특별시장이 23일 무안청사 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전남 국립의대 후보대학 선정 과정의 공정성 논란을 해소하기 위해 검증 협의 기구를 구성하고 관련 심사자료를 공개하겠다고 밝히고 있다. 민 시장은 후보대학 선정이 닷새 만에 이뤄진 절차적 한계를 인정하고 서남권 주민들에게 공식 사과했다. 전남광주시 제공

이어 “36년 동안 국립의대를 염원해 온 서남권 시민들에게 그 닷새가 얼마나 짧고 허망하게 느껴졌을지 이번 대화를 통해 더욱 분명하게 확인했다”며 “시장으로서 안타깝고 송구스럽다”고 사과했다.

앞서 민 시장은 지난 21일 서남권 대표단과 2시간 넘게 진행한 간담회에서 후보대학 선정 과정의 공정성을 검증할 협의 기구 구성과 심사자료 공개에 뜻을 모았다.

통합시는 이번 주 서남권 국립의대 설립 비상대책위원회와 목포대 등을 만나 협의 기구 구성 방식과 자료 공개 범위를 논의할 예정이다. 협의 기구에는 통합시와 목포대, 정치권, 시민사회 등 서남권 각계가 참여하는 방안이 거론된다.

민 시장은 그동안 지역 국회의원과 특별시의원들에게 관련 자료를 제공하고 선정 경위를 설명했으나, 서남권 주민들의 의문을 해소하기에는 충분하지 않았다고 진단했다. 그는 “시민들이 과정과 정보를 직접 확인하고 납득할 수 있어야 한다”며 “구체적인 공개 범위와 방식은 함께 협의하겠다”고 강조했다.

후보대학 선정 당시의 긴박했던 경위도 설명했다. 민 시장에 따르면 교육부는 지난해 8월 25일 국무회의에서 목포대와 순천대의 통합을 전제로 의대 설립 신청을 요구했다. 그러나 두 대학의 통합이 성사되지 않으면서 통합시는 대학 측 서류 없이 추진계획서만 제출해야 하는 상황에 놓였다.

이에 민 시장은 국무회의에서 의대 설립 추진 의지를 밝히고 후보대학 선정 후 재신청할 기회를 요청했다. 그 결과 같은달 30일까지 후보대학을 선정해 추진계획서를 제출하는 조건으로 사업 추진이 의결됐다는 것이 민 시장의 설명이다.

서남권 의료 공백 해소를 위한 후속 대책도 제시했다. 통합시는 목포에 고난도 중증·응급 치료가 가능한 500병상 규모의 대학병원급 국가병원을 설립하는 방안을 정부와 협의하고 있다. 전남대병원 분원 설치와 목포시의료원 확충 등이 대안으로 검토된다.

민 시장은 의료 대책과 함께 산업·교통·정주 여건을 아우르는 서남권 종합발전 방안도 마련하겠다고 밝혔다. 목포·무안·신안·영암 등 서남권 시·군의 공식 제안을 수렴하고, 시장의 시민 직접 면담과 서남권 대표단과의 의견 조율을 거쳐 지역 여론을 반영할 계획이다.

다만 검증 결과에 따른 후속 조치는 과제로 남았다. 검증 과정에서 문제가 발견될 경우 순천대 의대 입지 선정이 변경될 수 있느냐는 질문에 민 시장은 “아직 시작도 하지 않은 사안으로, 문제가 발생하면 그때 논의해도 늦지 않다”며 즉답을 피했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지