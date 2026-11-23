“사업자가 할 수 있는 건 카메라폰의 셔터음을 의무적으로 발생하게 하는 것이다.”

앞서 2003년 한 언론 보도에 따르면 당시 정보통신부(과학기술정보통신부 전신)가 주최한 ‘카메라폰 오남용 규제방안 수립을 위한 공청회’에서 정태철 SK텔레콤 정책개발팀장이 이처럼 말했다.

한국수영장경영자협회와 시민정보미디어센터 등 각계 단체가 참석한 가운데 진행된 공청회는 카메라폰 이용자 증가와 맞물려 사회적 이슈로 떠오른 무단 촬영 등의 방지 대책을 논의했다.

23일 서울 시내의 한 가전매장에 인공지능(AI)을 활용한 안경이 진열되어 있다. 뉴스1

논의의 중심에는 법적인 규제라는 제도적 장치와 셔터음 의무 발생이라는 기술적 장치가 있었다. 심지어 목욕탕이나 수영장 등 탈의시설이 있는 곳에서는 카메라폰 휴대 자체를 금지하자는 사전 규제 방안까지 거론됐다.

규제에 반대하는 목소리도 나왔다. 당시 유중현 한국전자산업진흥회 전자정보통신산업팀장은 오남용 문제는 사용자의 ‘고의성’이 핵심이라며, 공중시설 운영자가 자율적으로 카메라폰 반입을 규제해 문제 발생 가능성을 낮출 수 있다고 짚었다.

제조업체들도 오남용 방지를 위해 플래시 의무 장착이나 셔터음의 고정 발생 등을 추진하고 있다며, 정부 차원의 대책보다는 기업 등 현장 밀착성이 있는 주체의 노력을 지켜봐달라고 덧붙였다. 정보통신윤리위원회의 한 위원도 정부의 법적 규제는 최소화하고 사회윤리적 관점에서 문제를 해결해야 한다는 입장을 밝혔다.

카메라폰 등장 20여년이 흘러 최근 우리 사회에서는 당시와 비슷한 논쟁이 인공지능(AI) 안경을 둘러싼 채 이어지고 있다. AI 안경은 카메라와 마이크 등을 내장해 착용자가 두 손을 사용하지 않고도 사진과 영상을 촬영할 수 있다.

일반 안경과 외형이 비슷한 데다 촬영을 위해 별도로 휴대전화를 들거나 카메라를 상대방에게 향할 필요도 없어 주변 사람이 촬영 사실을 알아채기 어렵다. 촬영 여부를 알리기 위해 마련된 표시등마저 가리거나 무력화할 수 있다는 점에서 기존의 기술적 안전장치도 한계를 드러낸다.

수능을 하루 앞둔 지난 18일 서울 시내 한 안경점에서 판매 중인 AI 안경. 뉴스1

과거에는 휴대전화에 카메라가 달렸다는 사실 자체가 새로운 사생활 침해 우려를 낳았다면, 지금은 일반 안경과 구별하기 어려운 기기에 카메라가 탑재되면서 주변 사람이 촬영 사실을 인지하기 어렵다는 점이 새로운 문제로 떠올랐다. 카메라폰에서 스마트글라스로 기기는 달라졌지만, 나도 모르는 사이 누군가의 촬영 대상이 될 수 있다는 우려는 같다.

지난 7월 AI 안경을 쓴 남성이 데이트 상대 여성을 무단 촬영하고 이를 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 혐의로 경찰 수사를 받았다. 해당 남성은 안경에 부착된 촬영 표시등을 가린 채 촬영한 것으로 알려졌다.

개인정보보호위원회는 지난 9일 공개한 스마트글라스 심층 분석 보고서에서 이 같은 위험을 짚었다.

스마트글라스는 일반 안경이나 선글라스와 외형적으로 유사하고 별도의 촬영 동작을 요구하지 않아 촬영·녹음 여부를 알아보기 어렵다고 분석했다. 제조사들이 LED 표시등을 두고 있지만 주변에서 이를 인지하기 어려울 수 있고, 이용자가 표시장치를 가리는 방식으로 무력화할 가능성도 있다고도 봤다.

촬영된 영상과 음성이 기기에만 머무르지 않고 스마트폰과 AI, 클라우드, 제3자 서비스 등으로 연계·처리될 수 있다는 점도 위험 요인으로 지목했다. 개인정보위는 제조사와 서비스 제공사 등이 지켜야 할 사항을 담은 가이드라인을 연내 마련하겠다고 밝혔다.

개인정보보호위원회 제공

국회 차원에서는 제도적 대응을 추진 중이다. 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 이주희 의원은 23일 스마트글라스 등 착용형 영상촬영기기의 촬영 사실 표시와 고지를 의무화하는 내용의 정보통신망법·개인정보보호법 개정안 2건을 대표 발의했다.

정보통신망법 개정안은 스마트글라스 등 착용형 영상촬영기기의 제조·수입업자가 촬영 표시 기능을 기기에 탑재하고, 촬영 기능과 연동해 임의로 해제하거나 작동을 방해하지 못하도록 기술적 조치를 하게 하는 것이 골자다. 표시 기능을 무력화할 목적으로 만든 물품이나 프로그램의 제조·수입·판매·배포 등도 금지하도록 했다.

개인정보보호법 개정안은 기기를 사용하는 개인에게도 촬영 사실을 알릴 의무를 부과한다.

안경이나 시계 등 착용형 영상정보처리기기로 사람이나 그 사람과 관련된 사물을 촬영할 때 업무 목적 여부와 관계없이 불빛이나 소리, 안내판 등으로 촬영 사실을 표시하고 알리도록 했다. 이를 위반하면 1000만원 이하의 과태료를 부과하는 내용도 담겼다.

현행법상 이동형 영상정보처리기기의 촬영 사실 표시·고지 의무가 업무 목적 촬영에 한정돼 있어 개인의 사적인 촬영까지 규율하지 못한다는 문제의식이다.

20여년 전과 비교하면 기기도 촬영 방식도 다르지만 상대방이 그 사실을 알 수 있어야 한다는 사회적 요구는 여전히 똑같다. 정보통신업계 관계자는 “기기의 편의성을 해치지 않으면서도 촬영 여부를 명확히 알릴 수 있는 기술적 기준과 이용자 인식이 함께 마련돼야 한다”고 말했다.

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