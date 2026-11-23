KBS 1TV 예능 프로그램 ‘아침마당’ 화면 캡처

개그맨 오지헌이 청담동 금수저 출신이라는 사실과 함께 굴곡진 가족사를 털어놨다.

오지헌은 23일 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 ‘아침마당’에 아내 박상미와 함께 출연해 어린 시절부터 현재의 가족 이야기까지 다양한 에피소드를 공개했다.

이날 오지헌은 어린 시절 부유한 환경에서 자랐다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 “어릴 때 부유하게 살았다”며 “아버지가 1타 강사였다. 1990년대 초반에 아버지의 한 달 수입이 5000만원이었다”고 말했다.

당시 상당한 경제력을 갖췄던 아버지 덕분에 오지헌은 유복한 어린 시절을 보냈다. 과거 방송에서도 그는 마당과 개인 수영장이 딸린 100평대 저택에서 살았으며, 전담 운전기사까지 있었다고 밝힌 바 있다. 당시 압구정동 아파트 한 채 가격이 2000만~3000만원 수준이었다는 설명도 덧붙여 놀라움을 안겼다.

하지만 경제적으로 풍족했던 환경과 달리 가정사는 순탄하지 않았다. 오지헌은 아버지가 워낙 바빠 가정에 소홀했다고 털어놨다.

그는 “아버지가 워낙 바쁘셨다. 가정에 소홀해서 고등학생 때 부모님이 이혼했다”며 “그 이후 7~8년간 아버지를 못 봤다”고 고백했다. 이어 현재는 아버지와 다시 소통하며 지내고 있다고 전했다.

아내 박상미를 향한 고마움도 드러냈다. 오지헌은 명절이면 아내가 양가 부모님을 위해 직접 식사를 세 번이나 준비한다고 밝혔다.

그는 “아내가 명절에 밥을 세 번 차린다. 친정 부모님, 시아버지, 시어머니”라며 “아내는 사람들에게 대접하는 걸 기뻐하고 좋아하는 사람”이라고 칭찬했다. 양가 부모님을 세심하게 챙기는 아내의 따뜻한 마음에 고마움을 전한 것.

방송에서는 세 딸에 관한 이야기도 공개돼 관심을 모았다. 특히 첫째 딸의 키가 174cm라는 사실이 알려지자 출연진들은 “모델 해도 되겠다”, “선배님 성공하셨다”며 감탄했다.

중학교 2학년인 둘째 딸과 초등학교 5학년인 셋째 딸 역시 엄마를 닮은 외모로 눈길을 끌었다. 이에 오지헌은 세 딸에게 자신을 닮은 부분도 하나씩 있다고 설명했다. 그는 “아이들이 하나씩 저를 닮은 게 있다. 첫째는 제 코를 닮고 둘째는 눈을 닮고 셋째는 입을 닮았다”며 “그러니까 셋째가 제일 저를 닮았다고 생각한다”고 말했다.

이어 “그래도 아빠니까 도장을 찍듯이 하나씩 있다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편 오지헌은 2003년 KBS 18기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 다양한 방송을 통해 활약해 왔으며, 아내 박상미와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

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