강원지역에 눈과 비가 내리면서 도로 곳곳에서 다중 추돌사고가 잇따라 40여명이 다쳤다. 도로 결빙에 따른 미끄럼 사고가 이어진 것으로 추정돼 운전자들의 주의가 요구된다.

23일 강원소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시47분부터 11시20분까지 춘천과 인제, 홍천, 횡성 등에서 크고 작은 교통사고가 잇따랐다.

23일 오전 강원 횡성군 공근면 중앙고속도로 춘천 방향 금계천2교에서 다중 추돌사고가 발생해 버스 등 차량이 파손돼 있다. 횡성소방서 제공

가장 많은 인명피해가 발생한 사고는 횡성군 공근면 중앙고속도로 춘천 방향 금계천2교에서 발생했다. 오전 9시53분쯤 버스 2대와 승용차 2대, 화물차, 탱크로리 등 차량 6대가 연쇄 추돌해 24명이 가벼운 부상을 입고 병원으로 이송됐다.

춘천에서도 다중 추돌사고가 이어졌다. 오전 10시3분쯤 신동면 증리에서 차량 22대가 잇따라 부딪쳐 3명이 병원으로 옮겨졌다. 동면 장학리에서도 오전 10시25분쯤 차량 11대가 충돌해 4명이 다쳤다.

인제군 북면 한계리에서는 오전 11시20분쯤 차량 11대가 충돌해 5명이 병원 치료를 받았다. 홍천군 두촌면 천현리에서도 오전 10시50분쯤 차량 10대가 부딪쳐 2명이 부상했다.

횡성군 둔내면 현천리에서는 오전 9시59분쯤 승용차 단독 사고로 현장에 출동한 소방 펌프차를 다른 승용차가 들이받아 4명이 중경상을 입었다. 이후 같은 장소에서 차량 4대가 추가로 추돌하는 사고도 발생했다.

춘천시 동산면 군자리에서는 오전 9시47분쯤 덤프트럭과 승용차 3대가 충돌했으나 인명피해는 없었다.

이날 강원지역에는 새벽부터 아침 사이 눈과 비가 내리면서 도로 곳곳에 빙판길과 살얼음이 형성된 것으로 보인다.

강원지방기상청은 화천 등 북부 내륙에 약하게 눈이 내려 쌓인 곳이 있으며, 이날 밤까지 도내 대부분 지역에 비 또는 눈이 내릴 것으로 예보했다. 예상 적설량은 산지 1~5㎝다. 내륙과 산지에는 5~20㎜, 동해안에는 5㎜ 안팎의 비가 내릴 전망이다.

경찰은 각 사고의 정확한 경위와 도로 결빙 여부 등을 조사하고 있다.

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