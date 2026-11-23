도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 이사회에 젠슨 황(63) 전 최고경영자(CEO)의 경영 일선 복귀 허용을 거듭 촉구했다. “미국의 국익”까지 꺼내든 트럼프의 압박에 엔비디아가 기존의 입장을 바꿀 것인지 주목된다. 앞서 엔비디아 이사회는 젠슨 황과 다시 손잡을 가능성을 일축하며 새 CEO 영입 방침을 공언한 바 있다.

트럼프는 22일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “엔비디아 이사회가 젠슨 황을 재임용(rehire)하길 바란다”며 “그것이 회사(엔비디아)와 미국 모두에게 가장 좋은 일이 될 것”이라고 밝혔다. ‘젠슨 황이 엔비디아를 이끄는 것이 미국의 국익과 직결된다’는 논리를 편 셈이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 젠슨 황 전 엔비디아 CEO. 로이터 연합뉴스

지난 19일 중국 선전(深圳)에서 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 미·중 정상회담을 갖고 귀국한 트럼프는 이튿날인 20일 미국 취재진과 만난 자리에서도 젠슨 황을 적극 옹호했다. 당시 트럼프는 “젠슨에게 두 번째 기회가 주어졌으면 좋겠다”며 “(엔비디아로) 복귀하는 모습을 보고 싶다”고 말했다. 젠슨 황을 “세계에서 가장 똑똑한 사람 중 하나”로 규정한 트럼프는 취재진에게 “그(젠슨 황)가 어디로 가야 하겠느냐”고 되묻기도 했다.

대만계 미국인으로 ‘인공지능(AI) 황제’라는 별칭을 지닌 젠슨 황은 중국 스파이(간첩)로 의심되는 여성 앨리스 황(중국명 황러)과의 부적절한 관계가 드러나 최근 사임했다. 트럼프는 젠슨 황이 저지른 불륜에 대해선 “잘못된 선택”이라고 지적하면서도 “(젠슨 황이) 크게 사과하고 돌아가길 바란다”고 거듭 선처를 요청했다. “그는 ‘블랙웰’로 대단한 일을 한 사람”이라는 찬사도 보냈다. 블랙웰은 엔비디아의 최첨단 칩을 의미한다.

젠슨 황의 천재성을 강조하기 위해 트럼프는 정상회담 때 사진핑과 나눈 대화 일부를 공개하기도 했다. 트럼프는 “시 주석과 젠슨을 주제로 얘기를 나눴다”며 “시 주석이 (젠슨 황을 가리켜) ‘아 뛰어나다, 그는 뛰어난 사람이야’라고 말했다”고 소개했다.

앞서 중국 정부는 젠슨 황의 불륜 상대방으로 지목된 앨리스 황에 대해 “스파이가 아니다”라는 공식 입장을 밝혔다. 트럼프 역시 지난 16일 취재진 앞에서 “앨리스 황이 스파이가 아닐 수도 있다”고 말했다. 젠슨 황은 트럼프 행정부의 AI 관련 정책에 줄곧 우호적인 태도를 보였고, 트럼프도 그런 젠슨 황을 공사 모든 측면에서 파격적으로 예우했다. 지난달 트럼프는 젠슨 황과 일론 머스크 테슬라 CEO에게 최고 권위의 ‘국가 과학 훈장’을 수여했다.

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