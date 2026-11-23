‘2026 선샤인 청년 발전 프로젝트’ 장시성 교류단 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진 제공=CMG)

SK그룹이 중국에서 한·중 청년 교류 프로그램을 진행했다.

SK그룹과 중국 쑹칭링기금회가 공동 주최한 ‘2026 선샤인 청년 발전 프로젝트 장시성 교류단’은 최근 중국 장시성 간저우와 난창 등을 방문했다. 참가자들은 현지 산업과 농업, 문화·환경 관련 현장을 둘러보며 교류했다.

행사 기간에는 현지 기업과 현대농업 산업단지, 생태보호구역 등을 찾았다. 지역 특화 농업과 스마트 장비 제조, 생태환경 보호 등이 주요 일정에 포함됐다.

지난 18일 난창에서 열린 폐막식에서는 한국과 중국 청년 대표들이 교류 기간 경험을 공유했다.

이화여대 최미로 학생은 신펑현 문화관에서 대나무 장대를 이용한 전통 춤을 배운 경험을 기억에 남는 일정으로 꼽았다. 최씨는 “그 과정에서 한·중 청년들이 함께 어울리는 모습을 볼 수 있었다”며 “앞으로도 이런 문화교류 활동이 이어지길 바란다”고 말했다.

베이징대 커진후이 학생은 서로 다른 국가와 전공의 참가자들이 함께 활동한 점을 인상적인 경험으로 꼽았다. 그는 “참가자들의 출신과 전공은 달랐지만 참신한 아이디어가 많았다”며 “함께하는 동안 많은 것을 배울 수 있었다”고 말했다.

SK그룹과 중국 쑹칭링기금회는 청년 교류를 위해 ‘선샤인 청년 발전 프로젝트’ 기금을 공동 설립했다. 자원봉사와 인재 양성, 국제교류 등 세 분야를 중심으로 프로그램을 진행하고 있다.

올해에는 한·중 청년 150명이 참여해 중국 윈난성과 쓰촨성, 장시성에서 순차적으로 교류 활동을 진행했다.

쑹칭링기금회 측은 앞으로 과학기술과 문화·역사, 친환경·저탄소, 지속가능발전 등 청년들의 공통 관심사를 중심으로 교류 프로그램을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

자료 제공: CMG

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