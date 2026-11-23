경기 동두천의 고운마음나눔센터에서는 매주 금요일 인근 주민들을 위한 무료급식이 마련된다. 지난 여름에는 동두천가정교회 신도들이 봉사에 참여해 무더위에 지친 이웃들을 위한 특별한 보양식을 준비했다.

이날 주민 30여 명은 오리고기를 넣어 정성껏 끓인 보양죽에 부추무침과 오이무침, 수박까지 곁들인 푸짐한 한 끼를 즐겼다. 봉사자들은 음식을 나눠주며 주민들의 안부도 살폈다.

구리가정교회 ‘소망나무심기’ 참가자들이 4월 5일 개나리와 철쭉 묘목을 심은 뒤 기념촬영을 하고 있다.

한 봉사자는 “무더운 날씨에 지역 주민분들께 따뜻한 보양식을 대접하며 나눔의 기쁨을 함께 느낄 수 있었다”며 흐뭇해했다.

남양주가정교회 효정평화봉사단은 8월 14일 홀로 지내는 어르신과 취약계층 대상으로 ‘건강한 밥상, 행복한 인생’ 활동을 펼쳤다. 이날의 메뉴는 장각탕과 양파오이장아찌였다. 봉사자들은 재료를 손질하고 음식을 조리한 뒤 정갈하게 포장해 이웃들에게 전달했다.

처음 만들어보는 음식이라 조리법을 서로 열심히 묻고 배우며 준비했다. 한 봉사자는 “반찬 만드는 방법도 새롭게 배우고, 우리가 직접 만든 음식이 누군가에게 도움이 된다고 생각하니 더욱 뿌듯했다”며 기뻐했다.

추석을 앞둔 9월 19일에는 송편을 직접 빚었다. 앞선 봉사활동에서 인연을 맺은 경로당과 홀로 지내는 어르신들에게 명절 음식을 전하기 위해서였다. 한 번 찾아가고 끝나는 봉사가 아니라 이전에 만났던 이웃을 다시 찾아 안부를 살피는 활동이었다.

양평 참사랑국제문화봉사단이 전수1리 마을회관에서 마련한 미술교실에서 어르신과 봉사자들이 포도송이 벽걸이를 만들며 즐거운 시간을 보내고 있다.

다섯 차례의 먹거리 나눔은 가정연합 사회공헌단의 ‘WE:하자’ 자원봉사 지원사업의 일환으로 진행됐다.

양평가정교회 참사랑국제문화봉사단은 지역 어르신들에게 즐거운 여가와 건강한 생활을 선사하기 위해 마을회관을 찾아가는 문화·건강 프로그램을 운영하고 있다.

지난 8월 20일에는 강하면 전수1리 마을회관에서 ‘찾아가는 국제문화교류 클레이아트 미술교실’을 열었다.

처음에는 낯설어하던 어르신들도 점토를 만지고 작품을 만드는 동안 자연스럽게 이야기를 나눴다. 자신이 만든 포도송이를 집안 어디에 걸어둘지 행복한 고민도 했다.

이날 참여한 60대 부녀회장은 “무더운 여름이라 마을 분위기가 다소 가라앉아 있었는데, 오랜만에 활기찬 활동에 참여해 정말 기쁘고 행복했다”고 말했다.

이 마을과 봉사단의 인연은 하루아침에 만들어진 것이 아니다. 봉사단은 지난 6년 넘게 꾸준히 마을을 찾아 주민들과 만나왔다. 처음에는 서로 가까워지는 데 시간이 필요했지만, 거듭된 만남으로 편안하게 대화를 나누는 사이가 됐다. 이날은 한 어르신이 먼저 가족의 고민을 털어놓을 만큼 관계가 깊어졌다고 봉사단은 전했다.

남양주가정교회 효정평화봉사단 봉사자들이 추석을 앞두고 경로당과 홀로 지내는 어르신들에게 전할 송편을 빚고 있다.

참사랑국제문화봉사단은 9월 30일에는 강상면 송학1리 마을회관에서 ‘찾아가는 국제문화교류 건강교실’을 열었다. 손목을 움직이는 놀이부터 자석 파리채로 그림을 잡는 활동, 색깔에 맞춰 막대를 드는 놀이까지 연세가 많은 어르신들도 함께할 수 있는 프로그램을 마련했다.

처음에는 낯선 놀이에 조심스럽게 참여하던 어르신들도 어느새 서로 눈을 맞추고 색깔 이름을 외치며 웃음을 터뜨렸다. 8월 미술교실과 9월 건강교실에는 주민과 봉사자를 합쳐 연인원 30여 명이 참여했다.

수업을 마친 한 어르신은 “오늘 많이 웃었다. 정말 즐거웠으니 꼭 다시 와주면 좋겠다”며 다음 만남을 기대했다.

구리가정교회는 식목일을 맞아 어린이·청소년·청년 약 85명이 ‘소망나무심기’를 진행했다. 참가자들은 20개 안팎의 팀으로 개나리와 철쭉 묘목을 심고 소망 명패를 달며 환경보호를 실천했다.

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