경기북부교구 전 지역의 신도들은 지역 역사와 주민들의 생활공간을 돌보는 일에도 힘을 보탰다.

호국보훈의 달인 지난 6월, 동두천가정교회 신도들이 벨기에·룩셈부르크 참전비를 찾았다. 6·25전쟁 당시 대한민국을 위해 싸운 참전용사들의 희생을 기리기 위해서였다.

구리가정교회 HJ평화봉사단이 6월 14일 거리 정화 활동을 마치고 교회 앞에서 기념촬영을 하고 있다.

봉사자들은 참전비에 헌화하고 묵념한 뒤 비석에 쌓인 먼지를 정성껏 닦아냈다. 주변의 잡초를 뽑고 쓰레기도 수거했다. 참전용사들의 희생을 기억하며 추모 공간을 가꾸는 시간이었다.

7월 5일에는 동두천중앙역 광장과 인근 거리로 나섰다. 걷기와 쓰레기 줍기를 결합한 ‘줍깅’ 활동이었다. 무더운 날씨에도 봉사자들이 거리 곳곳을 청소하자 지나가던 주민들이 “역 주변이 깨끗해졌다”며 미소를 지었다. 일부 주민은 시원한 음료수를 가져와 봉사자들을 격려하기도 했다.

8월 9일에는 국제가정의 부모와 자녀들이 예배를 마친 뒤 역 주변 청소에 동참했다. 어린 자녀들에게는 부모와 함께 쓰레기를 주우며 환경보호의 소중함을 배우는 시간이 됐다. 봉사단은 매월 하루를 ‘봉사의 날’로 정해 활동을 이어가고 있다. 6월 참전비 정화와 7월 역 주변 줍깅 등에는 연인원 30여 명이 참여했다.

가정연합 양평 지역 사회공헌단 봉사자들이 범왕사 장독대의 항아리를 닦으며 사찰의 일손을 돕고 있다.

구리에서도 세대가 함께 거리를 가꾸는 봉사가 이어지고 있다. 구리가정교회 HJ평화봉사단은 지난 6월 14일 첫 활동을 시작한 뒤 매월 한 차례 교회에서 구리경찰서와 광개토대왕비에 이르는 구간을 청소하고 있다. 첫날에는 무더운 날씨에도 원로 신도와 청년 등 50여 명이 ‘세대동행’을 주제로 나란히 걸으며 주민들이 오가는 길에 버려진 쓰레기를 주웠다.

양평에서는 종교의 벽을 넘는 봉사가 눈길을 끌었다. 가정연합 신도들이 일손이 부족한 불교 사찰을 찾아간 것이다.

지난 10월 3일 양평 지역 가정연합 사회공헌단은 지평면에 있는 범왕사를 방문했다. 범왕사는 고려대장경 인쇄본인 ‘재조본 제법집요경 권6’을 소장한 사찰로, 이 경전은 2018년 경기도 유형문화재로 지정됐다. 봉사단은 사찰 신도들의 고령화로 관리에 어려움을 겪고 있다는 소식을 듣고 도움의 손길을 내밀었다.

동두천가정교회 봉사자들이 벨기에·룩셈부르크 참전비 주변을 청소하며 참전용사들의 희생을 기리고 있다.

이들이 맡은 일은 장독대와 사찰 곳곳에 놓인 항아리 약 80개를 닦는 것이었다. 봉사자들은 항아리에 쌓인 먼지와 이물질을 말끔히 닦아내며 사찰 살림을 거들었다. 범왕사 주지 원욱 스님은 “항아리가 너무 깨끗해지고 좋은 향기가 나네요.”라며 이들의 수고에 감사의 마음을 전했다.

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