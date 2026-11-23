법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우(32)씨의 유족이 23일 경찰에 출석했다. 경찰은 이씨의 시험 부정행위 의혹을 규명하기 위해 유족과 증거물 확보 방안을 논의할 예정이다.

경찰 등에 따르면 이씨 가족은 이날 오전 11시30분쯤 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에 출석했다. 경찰은 정식 참고인 조사 대신 면담을 통해 휴대전화 등 증거물 제출에 협조할 의사가 있는지 확인할 것으로 알려졌다.

리트 만점자 故 이진우 씨(왼쪽)가 사망 전인 19일 서울 강동구 한 숙박업소 인근에서 이동하는 모습이 폐쇄회로(CCTV) 영상에 보이고 있다. 유튜브 캡처·연합뉴스

금융범죄수사대는 이씨가 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해, 사기 등 혐의로 고발된 사건을 수사하고 있다. 이씨가 지난 19일 사망하면서 휴대전화 등 주요 증거물을 확보하려면 유족의 협조가 필요한 상황이다. 경찰 관계자는 “증거물 확보 방안을 다각적으로 검토 중”이라고 밝혔다.

이씨의 사망으로 사건이 ‘공소권 없음’으로 종결될 가능성도 제기됐으나, 경찰은 의혹 규명을 위한 수사를 이어가겠다는 입장이다. 경찰은 “실체적 진실 확인을 위해 계속 수사를 이어갈 예정”이라며 수사 의지를 밝혔다.

경찰은 이씨에게 지난해 대학수학능력시험(수능) 생명과학Ⅱ를 가르쳤던 과외 교사 A씨도 조만간 참고인 신분으로 불러 조사할 방침이다. A씨는 과외 당시 이씨가 고등학교 1학년 수준의 기초 개념도 알지 못했다고 주장한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 당시 이씨의 학습 수준과 수업 중 질문 내용 등을 확인해 부정행위 의혹과 관련된 사실관계를 살펴볼 계획이다.

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