제주항공이 일본 중소도시 여행 수요 증가에 맞춰 내년 1월 센다이 노선을 새로 연다. 이번 취항으로 일본 8개 지방 모두에 항공편을 운항하게 된다.

제주항공 B737-8 항공기. 제주항공 제공

제주항공은 내년 1월8일부터 인천∼센다이 노선을 주 3회(수·금·일요일) 운항한다고 23일 밝혔다. 센다이는 일본 도호쿠(동북) 지방의 중심 도시다. 제주항공은 현재 일본 주요 도시 6곳과 중소도시 7곳에 취항하고 있으며, 이번에 도호쿠 지방까지 운항 지역을 넓힌다.

일본 중소도시 노선 이용객도 늘고 있다. 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 올해 1∼10월 제주항공의 일본 중소도시 7개 노선 탑승객은 79만6000여명으로 지난해 같은 기간보다 33.7% 증가했다. 특히 인천∼히로시마 노선은 42.6%, 인천∼시즈오카 노선은 36.7% 늘었다. 지난 6월 신규 취항한 고베 노선도 10월 말까지 4만6000여명이 이용했다.

센다이는 아키우 온천과 인근 긴잔 온천 등으로 알려진 겨울 관광지다. 제주항공은 신규 취항을 기념해 다음달 6일까지 항공권 최대 20% 할인과 카카오페이 결제 할인 등의 행사를 진행한다.

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