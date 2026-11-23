법학적성시험(LEET) 만점자 고(故) 이진우(32) 씨의 유족이 23일 경찰에 출석했다.



연합뉴스 취재에 따르면 이씨 가족은 이날 오전 11시 30분께 이씨에 대한 사기 등 혐의 고발 사건을 수사하는 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에 출석했다.

사진=연합뉴스

경찰은 참고인 조사가 아닌 면담 형식으로 이진우씨 관련 증거 제출 의사 등을 물을 것으로 보인다.



이씨가 숨졌기 때문에 주거지 확인이나 휴대전화 등 전자기기를 비롯한 각종 증거물 확보에는 가족의 협조 의사가 필요하다.



경찰은 앞서 이씨에 대한 위계에 의한 공무집행방해, 업무방해, 사기 등 혐의 고발장을 접수하고 이씨에 대한 수사에 나섰다.



이씨가 19일 사망하면서 '공소권 없음' 종결이 예상됐지만, 경찰은 "실체적 진실 확인을 위해 계속 수사를 이어갈 예정"이라고 밝히고 수사를 진행 중이다.



경찰은 앞서 서울시교육청에 이씨의 2026학년도 수능 문답지에 대한 증거보전을 신청했지만, 아직 시험지를 확보하진 않았다.



경찰은 추후 시험지와 함께 이씨가 생전에 사용하던 노트북 등 전자기기를 확보한 뒤 본격적인 수사에 나설 것으로 보인다.

<연합>

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