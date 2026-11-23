경기 하남시가 시민의 배움을 지역사회 재능 나눔과 일자리로 연결하는 선순환 평생학습 생태계를 구축한 성과를 인정받아 ‘2026년 제6회 경기도 평생학습대상’ 시·군 부문 대상을 차지했다.

23일 하남시에 따르면 시는 2019년 평생학습도시 지정 이후 ‘도시 전체가 캠퍼스’라는 비전 아래 동 주민자치센터와 도서관 등 지역 공간을 활용한 권역별 평생학습센터 10곳을 지정·운영하며 생활권 중심의 학습 기반을 넓혀왔다.

이현재 하남시장(가운데)과 시민들이 미사권역 어린이영어교육지도사 1급 과정 수료식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

핵심 동력은 ‘평생교육활동가 재능나눔’ 사업이다. 2023년 국비 3000만원을 확보해 시작한 이 사업을 통해 시는 지난 4년간 16개 과정에서 활동가 305명을 양성했고 어린이집과 돌봄센터, 도서관 등 153개 수요 기관을 발굴·연계해 신도심의 돌봄 및 학습 격차 해소에 기여했다.

시는 올해 경기도형 교육캠퍼스 공모 선정을 계기로 기존 사업을 ‘배움나눔이음단’으로 확대 개편하고, 다음 달 개관하는 영어도서관과 연계해 어린이영어교육지도사를 양성하는 등 재능 나눔을 학습형 일자리로 발전시킬 계획이다.

이현재 시장은 “배움이 나눔으로, 나눔이 다시 성장으로 이어지는 평생학습도시를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

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