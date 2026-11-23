어둠이 깔린 전북 서해 어청도 앞바다. 조업 구역을 한참 벗어난 어선 한 척이 해경의 감시망에 포착됐다. 선박 위치 신호는 끊겼다 이어지기를 반복했다. 수상한 움직임을 감지한 해경이 추적에 나섰고, 4시간여 뒤 어선을 붙잡았다. 선장실을 수색하던 해경은 그 안에 몸을 숨긴 남성을 찾아냈다. 밀수 혐의로 재판을 받던 중국인이었다.

전북 군산해경이 밀수 혐의로 재판을 받다 어선을 이용해 자국으로 달아나던 중국인(원안)을 추적해 해상에서 검거하고 있다. 군산해경 제공

영화 ‘범죄도시2’의 한 장면을 떠올리게 하는 해상 밀출국 시도가 실제 서해에서 벌어졌다.

군산해양경찰서는 출입국관리법 위반 혐의로 중국 국적 A(40대)와 한국인 선장 B(〃)를 구속 송치했다고 23일 밝혔다.

A씨는 지난 13일 오전 0시17분쯤 군산시 옥도면 어청도 인근 해상에서 어선을 이용해 중국으로 몰래 출국하려 한 혐의를 받고 있다. B씨는 브로커에게 돈을 받고 자신이 소유한 9.7t급 어선에 A씨를 태워 밀출국을 도운 혐의다.

해경의 추적은 어선의 이상 항적과 끊기는 위치 신호에서 시작됐다. 일반적인 조업 구역을 크게 벗어난 데다 위치 신호마저 불안정하자 해경은 단순한 조업 활동이 아닐 가능성에 주목했다. 추적 끝에 어선을 찾아낸 해경은 내부를 수색했고, 선장실에 숨어 있던 A씨를 발견했다.

밀수 혐의로 재판을 받던 중국인이 탄 어선이 지난 13일 오전 0시17분쯤 전북 군산시 옥도면 어청도 인근 해상에서 중국 쪽으로 향하는 모습을 해경이 항공기로 포착하고 있다. 군산해경 제공

밀수 혐의로 재판을 받던 중 어선을 이용해 자국으로 밀출국하려다 덜미를 잡힌 40대 중국인이 소지한 물품. 군산해경 제공

조사 결과 A씨는 집행유예 기간 중 밀수 혐의로 기소돼 재판을 받던 상황이었다. 형사 절차를 피하기 위해 바닷길을 통해 중국으로 빠져나가려 했던 것으로 해경은 보고 있다.

해경은 A씨의 밀출국을 알선한 브로커와 추가 조력자 등 공범을 추적하고 있다.

채호석 군산해양경찰서장은 “바다에서 포착되는 작은 이상 징후 하나가 해양 사고나 국경 범죄의 단서가 될 수 있다”며 “촘촘한 해상 감시망이 작동될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

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