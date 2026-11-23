인체와 가축 등에 대한 국내 연간 항생제 사용량이 1년 사이 15% 넘게 늘어 2024년에 1900t에 달한 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

지난해 인체와 가축, 수산생물, 작물 등에 사용된 항생제 판매량이 전년보다 15% 이상 늘어난 것으로 나타났다.

특히 인체 항생제 사용량이 2021년보다 72.3% 증가한 가운데 내성 위험이 높아 제한적으로 사용해야 하는 ‘주의 항생제’의 비중도 확대됐다.

사람과 동물, 환경 전반에서 항생제 사용 관리와 내성 감시를 강화해야 한다는 지적이 나온다.

◆ 지난해 항생제 사용량 1896.9t…가축·인체 순으로 많아

23일 질병관리청 등 12개 관계 부처가 발간한 ‘2024 국가 항생제 사용량 및 내성률 다부문 통합보고서’에 따르면 2024년 인체와 작물, 동물 등에 대한 전체 항생제 사용(판매)량은 1896.9t으로 집계됐다. 2023년 1645.7t과 비교하면 15.3% 증가한 규모다.

부문별로는 가축이 837.8t(44.2%)으로 가장 많았다. 이어 인체 663.8t(35.0%), 수산생물 233.1t(12.3%), 작물 149.6t(7.9%) 순이었다. 전년과 비교하면 인체 항생제 판매량은 2.0%, 가축은 10.5%, 수산생물은 12.0%, 작물은 3.2% 각각 증가했다.

2024년 기준 인체·동물·수산생물 분야에서 공통으로 사용량이 많은 항생제 계열은 페니실린과 마크로라이드였다.

이번 보고서는 올해 3월 처음 발간된 2023년 통합 보고서에 이은 두 번째 보고서다. 특히 농약에 사용되는 항생제 현황과 가축 분뇨 처리시설 및 주변 하천의 조사 결과를 새롭게 담아 항생제 사용과 내성 문제를 사람과 동물, 환경을 아우르는 관점에서 살폈다.

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◆ 인체 항생제 사용량 3년 새 72.3% 증가…주의 항생제 비중도 높아져

인체 항생제 사용량은 2024년 33.6 DID(인구 1000명당 하루 항생제 사용량)를 기록했다. 2021년 19.5 DID와 비교하면 72.3% 증가한 수치다. 정부는 제3차 국가 항생제 내성 관리대책을 통해 2030년까지 인체 항생제 사용량을 28.6 DID로 낮춘다는 목표를 세웠다.

세계보건기구(WHO)의 항생제 분류체계인 ‘AWaRe’에 따른 사용 현황을 보면 내성 위험이 낮아 1차 치료제로 우선 사용이 권장되는 ‘접근(Access) 항생제’의 비중은 감소했다. 접근 항생제 사용 비율은 2020~2023년 38%를 웃돌았지만 2024년에는 36%로 낮아졌다.

반면 내성 위험이 높아 특정 감염에만 제한적으로 사용해야 하는 ‘주의(Watch) 항생제’의 비중은 2021년 60.9%에서 2024년 63.9%로 상승했다. 유엔(UN)은 2030년까지 전 세계 인체 항생제 사용량 가운데 접근 항생제의 비율을 70% 이상으로 높이는 것을 목표로 하고 있다.

최소한으로 사용하면서 집중적인 관리와 감시가 필요한 ‘최우선 중요 항생제(HPCIA)’의 인체 사용 비율은 2022년 이후 15.7%를 유지했다. 반면 가축은 5.0%에서 5.5%로, 수산 분야는 13.9%에서 14.0%로 HPCIA 판매 비율이 각각 상승했다.

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◆ 사람·동물·하천서 항생제 내성 확인…환경까지 감시 범위 확대

항생제 내성 조사에서는 사람과 동물, 환경 전반에서 주요 내성균이 확인됐다. 사람 혈액에서 분리한 황색포도알균의 41.5%에서 메티실린 내성이, 대장균의 39.1%에서 3세대 세팔로스포린 내성이 나타났다.

동물 분야에서는 돼지 유래 대장균의 암피실린 내성률이 72.6%로 조사됐다. 닭 유래 대장균의 시프로플록사신 내성률은 68.6%였다. 세포탁심 내성률은 닭 17.1%, 돼지 9.5%, 소 1.1%로 축종에 따라 차이를 보였다.

환경 분야에서는 가축분뇨처리시설 인근 낙동강 유역 하천 하류에서 분리한 대장균의 항생제 내성률이 높게 나타났다. 암피실린과 테트라사이클린 등 주요 항생제에 대한 내성률은 80% 이상으로 확인됐다.

이번 조사 결과는 항생제 내성 문제가 인체 의료 현장뿐 아니라 축산·수산·작물 생산과 환경에도 걸쳐 있음을 보여준다. 항생제 사용량을 줄이는 노력과 함께 부문별 사용 실태를 파악하고 내성균의 확산을 감시하는 다부문 관리가 중요해지고 있다.

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