미국여자프로골프(LPGA) 투어 세계랭킹 1위 넬리 코르다(28·미국)에게 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1100만달러)은 ‘명예의 전당’ 가입 여부가 달린 아주 중요한 대회였다. 코르다는 4월 더 셰브론 챔피언십과 5월 US여자오픈 등 메이저대회 2승을 포함해 시즌 4승을 거두며 명예의 전당 가입 조건에 딱 1점이 모자란 26점을 기록 중이었기 때문이다. 코르다는 안니카 메이저 어워드와 올해의 선수상을 이미 확정한 상황이라 이 대회에서 우승하면 명예의 전당 가입의 마지막 퍼즐을 맞추며 골프 인생 최고의 정점을 찍을 수 있었다.

지노 티띠꾼이 시즌 최종전에서 우승한 뒤 동료의 축하 물세례를 받고 있다. AFP연합뉴스

지노 티띠꾼(23·태국)이 이런 코르다의 앞길을 가로막으면서 LPGA 투어 사상 첫 최종전 3연패의 대기록을 완성했다. 티띠꾼은 23일 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽(파72)에서 열린 CME그룹 투어 챔피언십 4라운드에서 보기 없이 이글 1개, 버디 5개로 7타를 줄이며 완벽한 샷을 선보였다. 최종합계 24언더파 264타를 적어낸 티띠꾼은 이와이 아키에(24·일본)를 2타 차로 따돌리고 정상에 우뚝 섰다.

지노 티띠꾼. AFP연합뉴스

티띠꾼은 이날 우승으로 대회 3연패를 달성하며 투어 대회 우승 상금 중 가장 많은 400만달러(약 53억8000만원)를 차지하는 ‘잭폿’을 터뜨렸다. 특히 통산 누적 상금 2429만달러를 기록해 은퇴한 ‘골프여제’ 안니카 소렌스탐(56·스웨덴·2258만 달러)을 제치고 통산 상금 1위에 등극했다. 상금 중 1200만달러는 투어 챔피언십 세 차례 우승으로 받은 상금이다. 티띠꾼은 또 시즌 5승을 기록해 코르다를 제치고 다승왕을 차지했다. 티띠꾼은 “3연패를 하니 CME그룹 투어 챔피언십이 열리는 티뷰론 골프 클럽이 단짝 친구처럼 느껴진다”며 “제가 은퇴할 때까지 대회 코스를 바꾸지 말아 달라”고 우승 소감을 밝혔다. 티띠꾼과 같은 조에서 경기한 코르다는 4타를 줄이며 3위(합계 20언더파 268타)에 올랐다.

넬리 코르다. AFP연합뉴스

김아림. AFP연합뉴스

3라운드까지 단독 선두를 달리며 통산 4승을 노렸던 김아림(31·메디힐)은 버디 4개, 보기 2개, 더블보기 1개로 타수를 줄이지 못하고 공동 7위(18언더파 270타)로 대회를 마쳤다. 김아림은 1번 홀(파5) 더블보기, 3번 홀(파4) 보기를 범하면서 초반부터 샷이 크게 흔들렸다. 6~7번 홀 연속 버디로 타수를 만회했지만 11번 홀(파4) 버디를 13번 홀(파4) 보기와 맞바꾸면서 우승 동력을 잃었다.

2019년 이 대회 우승자 김세영(33·메디힐)은 이날 5타를 줄이며 공동 7위에 랭크됐다. 준우승만 열 번 하며 ‘최다 무관 준우승’ 기록을 이어가고 있는 최혜진(27·롯데)은 10위에 올라 데뷔 첫 승을 또다시 다음 기회로 미뤘다.

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