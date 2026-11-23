이노션이 기아와 소니코리아의 디지털 광고 캠페인을 통해 창의성과 광고주의 사업 성과를 높인 공로를 인정받아 ‘2026 유튜브 웍스 어워드 코리아’에서 ‘베스트 에이전시 파트너’를 수상했다고 23일 밝혔다.

올해 8회째인 유튜브 웍스 어워드는 유튜브가 글로벌 리서치 기관 칸타와 협력해 진행하는 디지털 광고제다. 한 해 동안 유튜브에서 창의적인 아이디어로 실질적인 사업 성과를 거둔 마케팅 캠페인을 선정한다.

이노션은 독창적인 아이디어와 전략적 기획, 유튜브 환경에 맞춘 캠페인 실행력, 브랜드 인지도와 구매 등 사업 성과, 소비자의 관심과 참여를 실제 행동으로 연결하는 설계 등에서 평가받았다.

대표 수상작은 ‘기아 EV 멀티버스’와 ‘소니코리아-나를 높이자. WH-1000XM6’다. 두 캠페인은 각각 ‘베스트 브랜딩 마켓 리더’와 ‘베스트 멀티 캔버스’ 부문에서도 상을 받았다.

기아 EV 멀티버스는 “모든 삶에 어울리는 EV가 있다”는 메시지로 EV3·EV4·EV5·EV6·EV9 등 기아 전기차 라인업을 하나의 세계관으로 연결했다. 배우 류승룡이 서로 다른 삶을 사는 다섯 인물을 연기하며 각자의 생활방식에 어울리는 전기차를 소개했다.

주행거리와 성능을 앞세우는 대신 유머와 공감할 수 있는 이야기를 활용한 것이 특징이다. 기아 공식 유튜브에 공개된 통합편은 1430만회 이상의 조회수를 기록했다.

소니코리아 캠페인은 플래그십 무선 노이즈 캔슬링 헤드폰 WH-1000XM6를 꿈과 성장을 위한 몰입 도구로 제시했다. ‘나를 높이자’는 슬로건 아래 업무와 취미, 창작, 자기계발 등 다양한 일상에서 제품을 활용해 잠재력을 발휘할 수 있다는 메시지를 담았다.

이노션은 이번 수상을 통해 TV와 인쇄, 옥외광고를 넘어 디지털 분야에서도 차별화한 경쟁력을 인정받았다고 설명했다.

김정아 이노션 대표이사는 “디지털 캠페인 분야에서의 대표성과 앞선 시도들에 대한 인정을 넘어 실제로 클라이언트의 비즈니스 성과로까지 이어져 보람이 크다”고 말했다.

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