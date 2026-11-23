경기 수원시가 인공지능(AI) 기술을 당직 행정에 도입해 야간과 휴일에도 끊김 없는 민원 응대 체계를 가동한다.

23일 수원시에 따르면 시는 이날부터 시청 당직실에서 ‘AI 당직 보이스봇’ 시범 운영에 들어갔다. 보이스봇은 평일 오후 6시부터 이튿날 오전 9시까지, 주말과 공휴일에는 오전 9시부터 운영된다. 시민이 기존 시청 당직실 전화번호로 연락해 용건을 말하면 AI가 음성 내용을 분석해 단순 행정 안내를 제공하거나 민원을 자동 접수하고, 필요하면 당직 근무자에게 직접 연결해 준다.

수원시 인공지능(AI) 당직 보이스봇 민원 답변 예시. 수원시 제공

특히 동시에 16개 통화 채널을 처리할 수 있어 민원 전화가 몰리는 시간대에도 시민들의 대기 불편이 크게 줄어들 전망이다. 주요 응대 분야는 불법 주정차, 장애인전용 주차구역 위반, 로드킬 및 동물 사체 처리, 버스·택시 이용 불편, 쓰레기 무단투기, 옥외광고물 신고 등 현장 확인이 필요한 생활 민원과 여권 발급, 무인민원발급기 위치, 상하수도·유기동물 문의 등이다.

수원시는 단순·반복적인 전화 응대 부담을 AI가 분담함으로써 당직 공무원들이 재난사고 대처와 야간 현장 출동 등 긴급 상황 대응에 행정력을 집중할 수 있을 것으로 보고 있다. 시는 시범 운영 기간 시스템 안정성을 검증한 뒤 적용 범위를 단계적으로 확대할 방침이다.

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