2026년 장애청년드림팀 6대륙에 도전하다 21기 수료식 단체사진 (제공=한국장애인재활협회)

한국장애인재활협회(회장 나운환, 이하 재활협회)와 신한금융그룹(회장 진옥동)은 21일 여의도 이룸센터에서 ‘장애청년드림팀 6대륙에 도전하다(이하 ‘드림팀’)’ 21기 수료식을 열어 올해 해외연수 성과와 국내 정책 개선을 위한 후속 과제를 공유했다.

올해 드림팀에는 총 50명의 단원이 참여했다. 청년들은 ▲오리엔테이션 ▲사전교육 ▲팀워크숍 ▲발대식 및 국내캠프를 거쳐 7개 팀으로 독일·미국·영국·일본·호주 등 5개국을 방문했다.

단원들은 약 140회의 국내 팀활동을 진행하고, 국내 36건, 해외 52건 등 총 88건의 방문·면담 활동을 진행했다. 정부·공공·민간기관과 장애당사자 단체, 전문가 등을 만나 국내외 지원체계를 비교하고 장애청년 지원에 필요한 과제를 구체화했다.

이 과정에서 청년단원들의 94.1%는 ‘연수과정에 주도적으로 참여했다’고 답했고 97.1%는 ‘연수를 통해 성취감을 느꼈다’고 응답했다. 장애 이해에 도움이 됐다는 응답은 전원(100%)이었다.

일본을 방문한 ‘우리의 카케하시’팀은 일본의 중앙정부와 지방정부, 민간 지원기관의 고립·은둔 지원 사례를 조사했다. 이를 바탕으로 장애청년이 기존 지원정책에서 배제되지 않도록 ▲조기 발굴 ▲가족상담 ▲심리사회적 지원 ▲지역사회 자원을 연결하는 통합지원체계의 필요성을 제시했다. 취업이나 사회복귀뿐 아니라 당사자가 안심하고 머물 수 있는 공간과 지속적인 관계 형성을 지원해야 한다는 과제도 제시했다.

호주를 방문한 ‘다리’팀은 국가장애보험제도(National Disability Insurance Scheme, NDIS) 등을 살펴보고, 학교 졸업 이후 장애청년이 겪는 지원 공백을 줄이기 위한 ‘브릿지 모델’을 제안했다. 개인별 전환계획을 중심으로 ▲고용 ▲주거 ▲사회적 관계를 연결하고, 전환지원 코디네이터와 지역 지원거점을 통해 서비스 단절을 예방하는 것이 핵심이다.

영국 연수팀 ‘BTS’는 AI 시대 농인의 수어 기반 정보접근권과 교육접근성을 탐색했다. 독일 연수팀 ‘FAIR’는 AI 채용 과정에서 장애청년이 공정하게 평가받을 수 있는 조건을 살폈다. 두 팀은 각각 AI 수어 기술 도입 과정의 농인 참여와 전문 수어통역 지원, 장애 특성을 고려한 편의제공과 대체평가, 사람에 의한 재평가 및 이의제기 절차 등을 정책 과제로 정리했다.

미국을 방문한 ‘Challengineers’팀은 AI 연구자 및 산업 현장 전문가들과 만나 첨단기술을 장애인의 일상과 학습·근로 환경에 적용할 가능성을 탐색했다. 일본 연수팀 ‘Dream을 드림!’은 시각장애청년의 해외 진학부터 정착까지 필요한 진로 로드맵을 모색했다. 호주 연수팀 ‘AURA’는 스카이다이빙에 직접 도전하고 현지 기관과 교류하며, 장애인의 스포츠 참여를 넓히는 데 필요한 환경과 지원을 살폈다.

21기 드림팀 중 최우수상으로는 일본의 장애청년 고립·은둔 지원정책을 탐색한 ‘우리의 카케하시’팀이 보건복지부장관상을 받았다. 개인 부문에는 ‘다리’팀에서 성인기 전환 지원체계를 탐색한 오주영 청년(건국대학교 정치외교학과)이 수상했다.

우수상인 한국장애인재활협회장상은 팀 부문에서 ‘Dream을 드림!’과 ‘AURA’가, 개인 부문에서 ‘BTS’팀 김서영 청년과 ‘우리의 카케하시’팀 한준희 청년이 각각 받았다.

팀 부문 최우수상을 받은 ‘우리의 카케하시’팀은 “일본에서 만난 여러 기관들은 고립·은둔 당사자를 포기하지 않고, 당사자의 속도를 기다리며, 작은 변화에도 의미를 부여하고 있었다.”며 “우리도 다른 사람과의 관계를 쉽게 포기하지 않고 조금 더 노력해보고 싶다는 생각을 하게 되었다.”고 수상 소감을 밝혔다.

개인 부문 최우수상 수상자인 오주영 청년은 “제도 정착을 위해서는 장애에 대한 다각도의 논의와 깊은 고려가 선행되어야 함을 깨달았다.”며 제도에 대한 이해를 넓히는 과정과 팀원 간 협력이 성장의 계기가 됐다고 말했다.

재활협회는 연수 결과를 국내의 정책 논의로 이어가기 위해 12월 국회의원실과 함께 세 차례의 후속 정책간담회를 추진할 계획이다. 또 신한금융그룹과 함께 2027년에도 변화하는 청년세대의 욕구와 특성을 반영해 장애청년이 직면한 사회적 과제를 다루는 드림팀을 이어갈 계획이다.

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