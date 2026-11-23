누적 의료손실이 2852억원에 달하는 성남시의료원의 경영 정상화를 위해 성남시가 보건복지부에 대학병원 위탁운영의 조속한 승인을 재차 촉구했다.

성남시의료원 전경. 성남시 제공

23일 성남시에 따르면 시는 지난 20일 복지부를 방문해 의료원의 심각한 운영난을 설명하고, 장기간 지연된 위탁운영 승인 절차와 검토 일정에 대한 명확한 답변을 요구했다. 성남시는 지난 2023년 11월 첫 승인 요청 이후 두 차례 촉구 공문과 시장 명의 서한 전달, 장관 면담 요청까지 이어갔으나 3년이 되도록 공식 회신조차 받지 못했다.

성남시의료원은 2020년 개원 이후 2025년까지 누적 의료손실이 2852억원에 이른다. 시는 출연금과 보조금 등을 투입해 손실을 보전하고 있다.

승인이 표류하는 사이 의료원의 재정 적자는 눈덩이처럼 불어났다. 지난해 의료수익은 449억원에 그쳤지만 의료비용은 884억원으로 치솟아 한 해에만 435억원의 손실을 냈다. 의료수익만으로 인건비조차 감당하지 못해 매년 막대한 시 출연금으로 연명하는 실정이다.

응급의학과 등 필수 전문의와 전공의 확보난이 심화하면서 총 509병상 가운데 실제 활용률은 32.2%에 머물러 있다. 시는 분당서울대병원과의 교류 협력만으로는 한계가 뚜렷한 만큼, 유수 대학병원의 전문 인력과 진료·교육 시스템을 도입해 ‘포괄 2차 종합병원’으로 체질을 개선해야 한다는 입장이다.

신상진 시장은 “위탁 전환 이후에도 감염병 대응과 응급·필수의료, 취약계층 진료를 협약상 의무로 명문화해 공공성을 확고히 지킬 것”이라며 “90만 시민의 건강권을 위해 복지부가 더는 결정을 미뤄선 안 된다”고 강조했다.

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